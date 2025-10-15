Secciones
Cultura

Descendientes del General Roca y el Cacique Namuncurá compartirán una charla en Tucumán: un encuentro para unir miradas del pasado

Una conferencia reunirá a Gonzalo Roca y Juan Namuncurá para reflexionar sobre el legado del ex presidente y promover una mirada conciliadora sobre la historia argentina

FIGURAS. Julio Argentino Roca y el cacique Manuel Namuncurá FIGURAS. Julio Argentino Roca y el cacique Manuel Namuncurá
Hace 12 Min

En el marco del 111° aniversario del fallecimiento del tucumano Julio Argentino Roca, el Centro de Investigaciones Tucumán (CIT) de la Fundación Federalismo y Libertad organiza una conferencia en homenaje al dos veces presidente de la Nación. El encuentro se realizará el jueves 23 a las 19.30, en el auditorio San Miguel Arcángel del Concejo Deliberante ubicado en Monteagudo 115. La entrada es libre y gratuita.

La actividad contará con la participación de Gonzalo Roca y Juan Namuncurá, descendientes del general Roca y del cacique araucano Manuel Namuncurá, quienes dialogarán sobre la figura y el legado del ex mandatario desde una mirada reflexiva y conciliadora.

El intercambio busca reivindicar la concordia nacional y desactivar lecturas enfrentadas sobre el pasado argentino. “Este encuentro busca abrir un espacio de reflexión crítica y constructiva que permita comprender el legado de nuestros próceres en el contexto de los desafíos actuales”, indicaron los organizadores.

Con esta iniciativa, el CIT busca reafirmar su compromiso con el análisis crítico de la historia y la promoción del debate plural, y fortalecer una ciudadanía más consciente de su identidad y de los desafíos del país.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánJulio Argentino RocaFundación Federalismo y Libertad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios