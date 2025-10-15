Descendientes del General Roca y el Cacique Namuncurá compartirán una charla en Tucumán: un encuentro para unir miradas del pasado

En el marco del 111° aniversario del fallecimiento del tucumano Julio Argentino Roca, el Centro de Investigaciones Tucumán (CIT) de la Fundación Federalismo y Libertad organiza una conferencia en homenaje al dos veces presidente de la Nación. El encuentro se realizará el jueves 23 a las 19.30, en el auditorio San Miguel Arcángel del Concejo Deliberante ubicado en Monteagudo 115. La entrada es libre y gratuita.