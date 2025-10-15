Descendientes del General Roca y el Cacique Namuncurá compartirán una charla en Tucumán: un encuentro para unir miradas del pasado

En el marco del 111° aniversario del fallecimiento del tucumano Julio Argentino Roca, el Centro de Investigaciones Tucumán (CIT) de la Fundación Federalismo y Libertad organiza una conferencia en homenaje al dos veces presidente de la Nación. El encuentro se realizará el jueves 23 a las 19.30, en el auditorio San Miguel Arcángel del Concejo Deliberante ubicado en Monteagudo 115. La entrada es libre y gratuita.
La actividad contará con la participación de Gonzalo Roca y Juan Namuncurá, descendientes del general Roca y del cacique araucano Manuel Namuncurá, quienes dialogarán sobre la figura y el legado del ex mandatario desde una mirada reflexiva y conciliadora.
El intercambio busca reivindicar la concordia nacional y desactivar lecturas enfrentadas sobre el pasado argentino. “Este encuentro busca abrir un espacio de reflexión crítica y constructiva que permita comprender el legado de nuestros próceres en el contexto de los desafíos actuales”, indicaron los organizadores.
Con esta iniciativa, el CIT busca reafirmar su compromiso con el análisis crítico de la historia y la promoción del debate plural, y fortalecer una ciudadanía más consciente de su identidad y de los desafíos del país.