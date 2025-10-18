¿Sirve el modo avión para acelerar la carga del celular? Esto dicen los especialistas

Activar el modo avión antes de enchufar el celular puede ayudar a que la batería se recargue más rápido de lo habitual. El truco se basa en un principio sencillo: al desactivar las señales y los procesos que funcionan en segundo plano, el dispositivo reduce su consumo energético y aprovecha mejor la corriente que recibe. Es una estrategia ideal cuando se necesita recuperar batería en poco tiempo.