¿Sirve el modo avión para acelerar la carga del celular? Esto dicen los especialistas

Activar el modo avión antes de enchufar el celular puede ayudar a que la batería se recargue más rápido de lo habitual. El truco se basa en un principio sencillo: al desactivar las señales y los procesos que funcionan en segundo plano, el dispositivo reduce su consumo energético y aprovecha mejor la corriente que recibe. Es una estrategia ideal cuando se necesita recuperar batería en poco tiempo.
El llamado modo avión -también conocido como flight mode- desactiva todas las conexiones inalámbricas del teléfono. Así lo detalla el portal especializado Asurion, empresa dedicada a la protección y soporte técnico de equipos electrónicos.
Cuando esta función está activada, el dispositivo deja de comunicarse con redes móviles, Wi-Fi y accesorios Bluetooth. De ese modo, impide realizar llamadas, enviar mensajes o conectarse a internet. Aunque fue creado para evitar interferencias con los sistemas de navegación aérea, su utilidad se extendió a otros ámbitos: permite ahorrar batería, reducir distracciones y mejorar el rendimiento general del teléfono.
Cómo influye el tipo de conexión en la velocidad de carga
Un video del canal Smart Fox explica que no todos los métodos de carga ofrecen el mismo rendimiento. Conectar el celular mediante un cable USB a una computadora “tarda significativamente más” que enchufarlo directamente a la corriente eléctrica.
Algo similar ocurre con las bases inalámbricas o cargadores inductivos, que necesitan más tiempo para completar la carga. Por eso, el método más eficiente sigue siendo el cargador tradicional conectado a una toma de corriente, donde el flujo de energía es constante y directo.
Una vez conectado el teléfono, activar el modo avión puede reducir el tiempo de carga. Según Smart Fox, esta función disminuye el consumo interno del dispositivo: “Cuando el teléfono está en funcionamiento normal, también usa energía por todas las aplicaciones y procesos que corren en segundo plano. Al activar el modo avión, el consumo se reduce significativamente”.
Con menos gasto simultáneo, la energía se dirige casi por completo a la batería, acortando el proceso de carga. En la misma línea, el portal HowStuffWorks señala que el modo avión acelera la recarga porque el celular deja de emitir y recibir señales de red y GPS, funciones que consumen energía incluso en reposo.
Sin embargo, el beneficio no es tan grande como parece. Pruebas realizadas por CNET, medio tecnológico estadounidense reconocido por sus análisis de hardware y software, mostraron que la diferencia en el tiempo de carga fue apenas de entre cuatro y once minutos respecto del modo normal.