Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ludopatía
Cartas de lectores: ludopatía
Hace 3 Hs

La ludopatía es un tema muy preocupante, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Según la Defensoría del pueblo bonaerense, el 12,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años apostó de manera online en algún momento de su vida, cifra que aumenta al 15,5% en el grupo de 25 y 34 años. La falta de regulación efectiva y la facilidad de acceso a las apuestas online han contribuido al aumento de casos. Los especialistas advierten que puede tener graves consecuencias, como problemas financieros, dificultades en el rendimiento escolar, trastornos de salud mental y deterioro en las relaciones con sus padres y demás familiares. Es importante que se tomen medidas para regular y controlar la publicidad de azar especialmente en entornos digitales donde los jóvenes están expuestos. La prevención y la concientización sobre este tema son fundamentales. Hay proyectos de ley en el Congreso que buscan regular el juego online y prevenir la ludopatía en menores de edad. La sociedad en general debe estar involucrada en la prevención y tratamiento de esta adicción y es fundamental que se brinde apoyo y recursos a aquellos que están luchando con esta problemática.

Rodolfo Ruarte                                                              

Las Heras 516- S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo y dónde inscribirte para estudiar distintas aristas de la industria de los videojuegos
1

Cómo y dónde inscribirte para estudiar distintas aristas de la industria de los videojuegos

La yerba mate podría ayudar a frenar el dengue, según un hallazgo de científicos del Conicet
2

La yerba mate podría ayudar a frenar el dengue, según un hallazgo de científicos del Conicet

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí
3

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: "Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí"

Efemérides del miércoles 15: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 15: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro: mujeres que son “Tejedoras de abismos”
5

Teatro: mujeres que son “Tejedoras de abismos”

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
6

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Más Noticias
Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Comentarios