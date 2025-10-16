Cartas de lectores: ludopatía

La ludopatía es un tema muy preocupante, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Según la Defensoría del pueblo bonaerense, el 12,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años apostó de manera online en algún momento de su vida, cifra que aumenta al 15,5% en el grupo de 25 y 34 años. La falta de regulación efectiva y la facilidad de acceso a las apuestas online han contribuido al aumento de casos. Los especialistas advierten que puede tener graves consecuencias, como problemas financieros, dificultades en el rendimiento escolar, trastornos de salud mental y deterioro en las relaciones con sus padres y demás familiares. Es importante que se tomen medidas para regular y controlar la publicidad de azar especialmente en entornos digitales donde los jóvenes están expuestos. La prevención y la concientización sobre este tema son fundamentales. Hay proyectos de ley en el Congreso que buscan regular el juego online y prevenir la ludopatía en menores de edad. La sociedad en general debe estar involucrada en la prevención y tratamiento de esta adicción y es fundamental que se brinde apoyo y recursos a aquellos que están luchando con esta problemática.