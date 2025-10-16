Cartas de lectores: Niñez: valiente aclaración de la Arquidiócesis de Tucumán

No se trata de una mera actitud pasiva de escuchar por escuchar, sino que además es muy bienvenida una valiente actitud activa para aclarar lo que es y ha sido siempre la posición de la Iglesia de cara a esta temática. La carta de los obispos hace hincapié en las advertencias del Papa Francisco acerca de la ideología «gender» que se procura imponer como un «pensamiento único» que determina incluso la educación de los niños. La verdadera escucha y el acompañamiento cristiano (en verdad y responsabilidad) deben orientarse fundamentalmente a ayudar al niño que presenta incongruencia de género, acompañando además a las familias que viven estas situaciones difíciles. Los obispos también advierten sobre la inmadurez infantil que les impide tomar decisiones irreversibles que comprometen su vida a futuro, dando pautas sobre el rol que deben asumir los adultos. Por más que les pese a algunos iluminados, poca ayuda puede esperarse de congresos propagadores de ideologías de género, que se jactan de ampararse en inexistentes consensos científicos cuyas conclusiones son rechazadas por gran parte de la humanidad.