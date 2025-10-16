La esperada obra en La Hoya

Ambos le aportan a la comunidad de Yerba Buena, que recibe amplias visitas de gente de otros lugares, necesarios espacios verdes para esparcimiento y relax, que han de mostrar un renovado perfil de la zona en pocos meses más. “Este lugar amerita convertirse en un punto de encuentro para todos. No sólo por las vistas al cerro, que siguen maravillando incluso a los tucumanos, sino por la temperatura más agradable que lo hace ideal para actividades al aire libre”, dijo el funcionario, resumiendo la importancia del sitio recuperado, que se ha de integrar rápidamente a la tónica ambienta y de descanso, esparcimiento y vida sana que tiene especialmente ese sector de Yerba Buena.