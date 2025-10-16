La esperada obra en La Hoya

Pocos días atrás se informó sobre el avance de la obra que se está llevando a cabo en La Hoya en Yerba Buena, en el extremo oeste de la avenida Perón. Allí se está dando sentido y utilidad a un predio que estaba a la deriva hace muchos años y en el que se está levantando un futuro pulmón verde de casi nueve hectáreas que ha de integrar infraestructura deportiva, cultural y ambiental, según se informó.
La Hoya, que hasta hace poco tiempo se encontraba oculta detrás y arriba de un extenso paredón -ya demolido- y que se ubica en el camino al Aeroclub y a la reserva universitaria de Horco Molle, ha tenido escasa presencia en Yerba Buena y estaba como abandonada a su suerte, pese a que se trata de un sector privilegiado en la zona más alta al noroeste de la “ciudad jardín”.
Hace cinco décadas hubo un proyecto para hacer ahí un estadio mundialista y luego fue locación temporal de algunas ferias y de prácticas de motociclismo y ciclismo. Siempre ha sido sitio muy atractivo para prácticas de gimnasia y paseo, pese a que por su aislamiento estaba un tanto degradado.
El plan que se está llevando a cabo, que se encuentra en un 70% de la etapa inicial de movimiento de suelo, contempla tres grandes lagunas interconectadas por canales de piedra, césped y conductos subterráneos, lo cual permitirá absorber y drenar lentamente el agua de lluvia, evitando el colapso de las avenidas principales durante las tormentas.
También se proyecta un anfiteatro para actividades culturales, caminerías para caminatas y running, y la recuperación de la zona deportiva que funcionaba antes en el lugar. “Queremos que siga cumpliendo su rol social para los barrios cercanos, pero con una mejor gestión del uso público compartido”, dijo Pablo Quiroga, secretario de Ambiente y Servicios Públicos municipal.
Si los plazos se cumplen, antes de diciembre finalizarán las etapas de suelo e hidráulica. Para principios del próximo año está prevista la instalación de gimnasios a cielo abierto con equipamiento de calistenia en dos sectores, este y oeste.
La financiación de la obra, según se explicó, combina inversión municipal y aportes privados. La Municipalidad ya licitó obras por más de 80 millones de pesos para el movimiento de suelo e infraestructura básica. En paralelo, se firmó un convenio con la Fundación Meta Tucumán para articular aportes de empresas locales, tanto económicos como técnicos. La etapa final está prevista para mediados de 2026, con la terminación de canchas, iluminación y veredas sobre la avenida Perón.
El proyecto se combina con el parque Prebisch, que se está desarrollando en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán en La Rinconada, en la mitad del camino de sirga, hacia el sureste de Yerba Buena. Este también tiene lagunas de laminación con el objeto de atenuar el agua de lluvia durante las tormentas.
Ambos le aportan a la comunidad de Yerba Buena, que recibe amplias visitas de gente de otros lugares, necesarios espacios verdes para esparcimiento y relax, que han de mostrar un renovado perfil de la zona en pocos meses más. “Este lugar amerita convertirse en un punto de encuentro para todos. No sólo por las vistas al cerro, que siguen maravillando incluso a los tucumanos, sino por la temperatura más agradable que lo hace ideal para actividades al aire libre”, dijo el funcionario, resumiendo la importancia del sitio recuperado, que se ha de integrar rápidamente a la tónica ambienta y de descanso, esparcimiento y vida sana que tiene especialmente ese sector de Yerba Buena.