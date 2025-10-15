Secciones
Elecciones 2025: LLA apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

El reclamo surge tras la negativa de la Junta a autorizar una nueva impresión de los afiches de exhibición obligatoria previstos en el artículo 62 bis, inciso 11, del Código Electoral Nacional.

Diego Santilli Diego Santilli
Hace 30 Min

La Libertad Avanza (LLA) presentó un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para revertir la decisión de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, que había considerado improcedente reimprimir los carteles informativos con la nómina actualizada de candidatos.

Según informó la Secretaría Electoral, los 40.000 carteles ya habían sido impresos, controlados, doblados y distribuidos por los municipios. Gran parte de ellos ya se encontraba en poder del Correo Argentino junto con las boletas únicas, padrones y actas de votación que se utilizarán en los comicios.

La solicitud de reimpresión fue presentada luego de la renuncia de varios candidatos -entre ellos José Luis Espert- y los corrimientos correspondientes dentro de la lista oficializada para las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

El argumento de La Libertad Avanza

En la presentación ante la Cámara, los apoderados de la fuerza política -Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Gómez Alvariño- sostuvieron que la decisión de la Junta “afecta el derecho de los ciudadanos a votar informadamente” y constituye “una reiteración de conductas restrictivas” que, según afirmaron, ponen en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.

El escrito también señaló que el Ministerio del Interior había confirmado que la empresa Arcángel Maggio S.A., encargada de la impresión, podía realizar el trabajo en un plazo máximo de 48 horas, aunque el tiempo real estimado era de 24 horas.

Por ese motivo, los apoderados aseguraron que “no existe imposibilidad material” para cumplir con la actualización de los afiches antes de las elecciones. Además, subrayaron que el costo aproximado —-unos siete millones de pesos- se encuentra dentro del presupuesto disponible.

La Libertad Avanza argumentó que los carteles informativos son “instrumentos pedagógicos esenciales” para garantizar la transparencia del proceso y el acceso del electorado a la información, especialmente luego de que la Cámara Nacional Electoral denegara la reimpresión de la Boleta Única Papel (BUP).

En ese sentido, advirtieron que los afiches “serán el único elemento disponible para que el elector tome contacto con la oferta electoral real antes de votar”.

Diego Santilli Provincia de Buenos Aires José Luis Espert Javier Milei
