El Gobierno de EEUU autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela

La presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro aumenta con el transcurso de los días. La administración de Donald Trump autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la autorización para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses.
La nueva autoridad permitiría a la agencia realizar operaciones letales en Venezuela y llevar a cabo una serie de operaciones en el Caribe.
También podría tomar acciones encubiertas contra el presidente o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar más grande. Se desconoce si la CIA. está planeando operaciones en Venezuela o si las autorizaciones son una medida de contingencia.
Presión contra el régimen de Maduro
Sin embargo, esta novedad surge mientras el Ejército estadounidense planifica su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela.
La escala del despliegue militar en la región es sustancial: actualmente hay 10.000 tropas estadounidenses allí, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de Marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.