Secciones
Mundo

El Gobierno de EEUU autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela

La nueva autoridad permitiría a la agencia realizar operaciones letales en territorio venezolano y llevar a cabo una serie de operaciones en el Caribe.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Nicolás Maduro y Donald Trump. FOTO TOMADA DE SEMANA.COM
Hace 44 Min

La presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro aumenta con el transcurso de los días. La administración de Donald Trump autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la autorización para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses.

La nueva autoridad permitiría a la agencia realizar operaciones letales en Venezuela y llevar a cabo una serie de operaciones en el Caribe.

También podría tomar acciones encubiertas contra el presidente o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar más grande. Se desconoce si la CIA. está planeando operaciones en Venezuela o si las autorizaciones son una medida de contingencia.

Presión contra el régimen de Maduro

Sin embargo, esta novedad surge mientras el Ejército estadounidense planifica su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluidos ataques dentro de Venezuela.

La escala del despliegue militar en la región es sustancial: actualmente hay 10.000 tropas estadounidenses allí, la mayoría en bases en Puerto Rico, pero también un contingente de Marines en buques de asalto anfibio. En total, la Marina tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaNicolás MaduroDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump anuncia un plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza: los detalles del acuerdo

Trump anuncia un plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza: los detalles del acuerdo

Dominicanos fueron deportados de Estados Unidos

Dominicanos fueron deportados de Estados Unidos

Escala la guerra comercial: Donald Trump anunció un arancel adicional del 100% contra China

Escala la guerra comercial: Donald Trump anunció un arancel adicional del 100% contra China

China habla de la “doble moral” de Estados Unidos

China habla de la “doble moral” de Estados Unidos

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos

Jaldo, sobre el acuerdo con EEUU: "El Gobierno nacional tiene que ser muy claro en qué concepto vienen los préstamos"

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios