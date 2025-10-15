Secciones
SociedadActualidad

Atención madres AUH: esta es la fecha limite para cobrar $43.000 extra en Anses

Anses confirmó la entrega de un extra que cobran algunos titulares de la AUH. Mirá si lo recibís en octubre

Anses Anses
Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) continúa con el calendario de pagos de octubre para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además del cobro habitual, los beneficiarios recibirán una compensación económica extraordinaria.

También se confirmaron los montos que cobrarán las titulares AUH en noviembre. De la misma manera que otros grupos como jubilados y pensionados.

Cuál es el monto de la AUH en octubre

La Anses aplicó un ajuste del 1,88% sobre los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el cobro de las asignaciones familiares, incluyendo la AUH y la AUE, también en línea con la variación del índice de inflación relevado por el Indec en agosto.

De este modo, la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) quedaron fijadas en $117.252 en el valor general y en $152.428 para la Zona 1, correspondiente a la Patagonia, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

En el caso de la AUH, del monto total, el 80% se cobra mensualmente y el complemento del 20% restante se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

En el marco del Plan "1000 Días", y con el objetivo de asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores de edad, la entidad entrega el "Complemento Leche", un apoyo económico destinado a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. En octubre 2025, su valor ascendió a $43.522,29.

Cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
2

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
4

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
5

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
Cómo eliminar cucarachas fácilmente con un ingrediente natural que ya tenés en casa

Cómo eliminar cucarachas fácilmente con un ingrediente natural que ya tenés en casa

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Quién es la periodista argentina piropeada por Donald Trump: ¿qué le dijo?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

3I/ATLAS: ¿es un cometa o una nave extraterreste?

3I/ATLAS: ¿es un cometa o una nave extraterreste?

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí

Los efectos del gluten en nuestro cuerpo y el testimonio de una nutricionista que asegura haberlo padecido: "Tenés que sanar el intestino, ese fue el camino que elegí"

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Comentarios