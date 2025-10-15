Atención madres AUH: esta es la fecha limite para cobrar $43.000 extra en Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) continúa con el calendario de pagos de octubre para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además del cobro habitual, los beneficiarios recibirán una compensación económica extraordinaria.
También se confirmaron los montos que cobrarán las titulares AUH en noviembre. De la misma manera que otros grupos como jubilados y pensionados.
Cuál es el monto de la AUH en octubre
La Anses aplicó un ajuste del 1,88% sobre los montos, límites y rangos de ingresos que determinan el cobro de las asignaciones familiares, incluyendo la AUH y la AUE, también en línea con la variación del índice de inflación relevado por el Indec en agosto.
De este modo, la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) quedaron fijadas en $117.252 en el valor general y en $152.428 para la Zona 1, correspondiente a la Patagonia, La Pampa y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.
En el caso de la AUH, del monto total, el 80% se cobra mensualmente y el complemento del 20% restante se cobra una vez al año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES
En el marco del Plan "1000 Días", y con el objetivo de asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores de edad, la entidad entrega el "Complemento Leche", un apoyo económico destinado a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años.
Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. En octubre 2025, su valor ascendió a $43.522,29.
Cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre