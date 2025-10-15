Atención madres AUH: esta es la fecha limite para cobrar $43.000 extra en Anses

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

En el marco del Plan "1000 Días", y con el objetivo de asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores de edad, la entidad entrega el "Complemento Leche", un apoyo económico destinado a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años.