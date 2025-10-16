Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 16 de octubre en Argentina se celebra el Día Mundial de la Alimentación, conmemorado a nivel internacional por la FAO, y se recuerdan eventos deportivos como el debut de Lionel Messi con el Barcelona en 2004 y la consagración de Estudiantes de La Plata en la Copa Intercontinental en 1968. Además, el día marca el nacimiento de figuras argentinas relevantes como el cineasta León Klimovsky (1906), la actriz Mónica Galán (1950), el periodista Oscar González Oro (1951), el presentador Jorge Rial (1961), el humorista Martín Bossi (1974) y el futbolista Franco Armani (1986).