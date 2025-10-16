Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 16 de octubre en Argentina se celebra el Día Mundial de la Alimentación, conmemorado a nivel internacional por la FAO, y se recuerdan eventos deportivos como el debut de Lionel Messi con el Barcelona en 2004 y la consagración de Estudiantes de La Plata en la Copa Intercontinental en 1968. Además, el día marca el nacimiento de figuras argentinas relevantes como el cineasta León Klimovsky (1906), la actriz Mónica Galán (1950), el periodista Oscar González Oro (1951), el presentador Jorge Rial (1961), el humorista Martín Bossi (1974) y el futbolista Franco Armani (1986).
Efemérides deportivas
1968: Estudiantes de La Plata se corona campeón de la Copa Intercontinental tras empatar con el Manchester United en Old Trafford.
2004: Lionel Messi hace su debut oficial con el FC Barcelona, a los 17 años.
Efemérides culturales y de figuras públicas
1906: Nace León Klimovsky, cineasta argentino.
1950: Nace Mónica Galán, actriz argentina.
1951: Nace Oscar González Oro, periodista y conductor argentino.
1961: Nace Jorge Rial, periodista y presentador argentino.
1974: Nace Martín Bossi, actor y humorista argentino.
1986: Nace Franco Armani, futbolista argentino.
1991: Nace Vera Spinetta, cantante y actriz argentina.
Efemérides internacionales relevantes
1854: Nace el escritor irlandés Oscar Wilde.
1978: Karol Wojtyla es elegido Papa y adopta el nombre de Juan Pablo II.
1998: El juez español Baltazar Garzón ordena la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres.
2003: Los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firman el "Consenso de Buenos Aires" para reactivar la alianza comercial entre ambos países.
Conmemoraciones
Día Mundial de la Alimentación: Fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para crear conciencia sobre la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre.
Día Mundial del Anestesiólogo: Conmemora el primer uso de la anestesia en cirugía por el doctor William Thomas Morton en 1846.