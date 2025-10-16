Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

¡Ya podés reservar la nueva Captiva Híbrida enchufable (PHEV) en GEMSA, Concesionario Oficial Chevrolet en Tucumán y Santiago del Estero! Única en su segmento y la primera SUV híbrida enchufable de la marca en la región, la Captiva PHEV redefine el concepto de eficiencia y potencia. Combina un motor naftero de 1.5 litros con un motor eléctrico, ofreciendo 204 CV y 310 Nm de torque. Con una autonomía combinada de más de 1.000 km, te permite disfrutar de viajes más largos con menor consumo, y en ciudad, moverte de forma 100% eléctrica.