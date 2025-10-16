Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas

Hace cuatro años, Finney Blake fue el único sobreviviente de El Raptor, un secuestrador y asesino en serie de niños y adolescentes a quienes tenía cautivos en un sótano despojado, sólo con un colchón y con un viejo teléfono desconectado. Sin embargo, el aparato suena y se escuchan las voces de otras víctimas anteriores.
Pasó el tiempo y Finn tiene ahora 17 años; trata de reencauzar su vida luego del cautiverio pero los efectos postraumáticos persisten y lo acorralan las imágenes y los recuerdos. Su hermana Gwen, dos años menor, sigue siendo su principal apoyo, mientras comparten un nuevo tiempo con su padre.
Cuando todo avanza hacia la normalidad, en sus sueños premonitorios Gwen comienza a recibir llamadas y a tener visiones inquietantes sobre tres niños acechados en el campamento de invierno Alpine Lake.
Decidida a resolver el misterio y terminar con la angustia tanto para ella como para su hermano, los hermanos van a ese lugar en medio de una fuerte tormenta (cada escena de ese estilo se transforma en una referencia inevitable a “El resplandor”, más cuando está ambientada en Colorado), sólo para descubrir un vínculo impactante entre El Raptor y la historia de su propia familia. Juntos, deberán enfrentarse al asesino que se ha vuelto más poderoso volviendo de la muerte y que resulta ser más importante para ellos de lo que jamás imaginaron.
Los secretos develados se transforman en una herramienta más que los afecta, mientras el reloj avanza y tienen cada vez menos tiempo para salvarse ellos mismos y dejar atrás definitivamente la sombra de El Raptor. Si Finn lo había matado la primera vez para poder huir y no sirvió de nada, ahora tiene que ser la definitiva. Ya no es un siniestro criminal, sino un espíritu vengativo, rodeado de quienes ultimó.
La acción se ubica en la década del 80, para continuar la línea de tiempo de la entrega inicial y situar al público en un universo tecnológico donde no existía el celular para comunicarse. El desolado sótano de la película de 2021 es ahora un no menos agobiante espacio abierto, blanco y helado, igual de insoportable.
“Teléfono negro 2” está siendo considerada por los críticos norteamericanos como una de las mejores películas de terror sobrenatural y suspenso psicológico del año, precedente con el que llegará hoy a las salas argentinas. Si el resultado de la primera entrega fue auspicioso, esta secuela se muestra inicialmente a la par, repitiendo el elenco principal con Ethan Hawke en el papel más perverso y controvertido de toda su carrera, y con Mason Thames y Madeleine McGraw como los hermanos -huérfanos de madre- víctimas de su hostigamiento. Scott Derrickson vuelve a estar en la dirección.
Una de las recomendaciones es bastante parcial: Stephen King elogió esta segunda parte por encima incluso de la original, pero hay que tener en cuanta que ambas se basan en una historia escrita en 2004 por su hijo, Joe Hill, con guión elaborado junto al director del actual filme. Todo indica que el relato tendrá continuidad en una tercera producción, aunque aún no está confirmada.
Animación con “Frankie y los monstruos”
Steve Hudson y Toby Genkel adaptaron para la pantalla grande el exitoso libro infantil “Frankie y los monstruos”, de Guy Bass y sobre el joven Stitch Head, creado por un científico excéntrico que vive aislado junto a aterradoras (y al mismo tiempo adorables) criaturas, también fruto del mismo inventor. Aunque sueña con conocer el mundo más allá del castillo que habita, teme los peligros que podría encontrar allí afuera y el rechazo de los habitantes de la cercana aldea de Grubbers Nubbin.
Inspirada en el clásico “Frankenstein”, la película es una historia moderna, emocionante y divertida sobre la amistad, la familia y el valor de animarse a ser diferente, que apunta a divertir y a conmover por igual en una aventura para todas las edades que desafía a encontrar tu lugar en el mundo.
El guión es trabajado desde el humor para desplegar personajes tan únicos como fascinantes, en una invitación a redescubrir el significado de la idea de pertenecer dentro de un universo visual vibrante y lleno de imaginación que ya se expresa desde el afiche oficial.
Jesús vuelve para poner en crisis su historia
Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, debe investigar un inesperado milagro: su hermano Abel, a quien no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación, mostrando la fragilidad de la institución religiosa más poderosa de la humanidad, que puede caer por el delirio místico de un loco… ¿O del verdadero enviado de Dios a quien se volverá a crucificar?
“El retorno” es el estreno argentino de esta semana, con la dirección de Marcela Luchetta, sobre un guión propio en el que colaboraron además Dieguillo Fernández y Osvaldo Boscacci, entre otros. Los personajes de este drama que reúne lo sobrenatural con la tensión psicológica y la fe están interpretados por Franco Masini, Gabriel Gallicchio, Luis Gnecco, Juanjo Puigcorbé y Miriam Giovanelli.
“¿Cómo lograr hacer de un hombre normal a un Jesucristo reencarnado que 2.000 años después viene a decirnos que su historia ha sido diferente a la conocida por todos?”, fue la pregunta que impulsó a Luchetta a filmar la película.
El corazón y la razón pujan en “Locamente”
El italiano Paolo Genovese trascendió en el cine internacional especialmente por “Perfectos desconocidos” y ahora regresa con la comedia romántica “Locamente”, que llega hoy a las salas.
En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan sus mentes -sean con intenciones románticas, racionales, con inseguridades o pasionales- pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete con un argumento que es un viaje al interior de cada uno, donde sus egos chocan y se revelan los pensamientos ocultos y los conflictos internos que influyen en sus elecciones.
El elenco está integrado por Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, María Chiara Giannetta y Claudia Pandolfi, quienes expresan los desafíos y las dificultades cotidianas que circulan entre los deseos del corazón y la tensión con la razón.
“La mujer de la fila”, en el Espacio Incaa
Dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro (secundada por Amparo Noguera, Alberto Ammann y Federico Heinrich), “La mujer de la fila” cuenta la historia de Andrea, una mujer viuda de clase media cuyo hijo Gustavo es encarcelado como participante de un robo. Esa situación modifica toda su estructura familiar y social, y la empuja a nuevas formas de relacionarse y de subsistir.
Cada visita a su hijo es enfrentarse a un mundo desconocido, que tiene sus propias y desafiantes reglas, ya desde hacer la cola en el acceso con otras madres y esposas de presos, pese a que ella se sienta diferente de las otras. De a poco comienza a darse cuenta de que tiene mucho más en común con los familiares de los detenidos que con sus propias conocidas y amigas. Poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel, mientras descubre un nuevo amor. La película está basada parcialmente en hechos reales y se verá a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).