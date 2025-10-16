Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas

Cada visita a su hijo es enfrentarse a un mundo desconocido, que tiene sus propias y desafiantes reglas, ya desde hacer la cola en el acceso con otras madres y esposas de presos, pese a que ella se sienta diferente de las otras. De a poco comienza a darse cuenta de que tiene mucho más en común con los familiares de los detenidos que con sus propias conocidas y amigas. Poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel, mientras descubre un nuevo amor. La película está basada parcialmente en hechos reales y se verá a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251).