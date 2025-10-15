Tottenham se fija en Lautaro Rivero tras su debut con la Selección Argentina

La gira de la Selección Argentina por Estados Unidos dejó dos victorias y muchas certezas. El equipo de Lionel Scaloni venció 1-0 a Venezuela y goleó 6-0 a Puerto Rico en los amistosos que formaron parte del camino hacia el Mundial 2026. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico aprovechó la doble fecha FIFA para evaluar alternativas, probar debutantes y recuperar a futbolistas que necesitaban minutos. Entre los nuevos nombres que aprovecharon la ocasión, uno brilló con fuerza: Lautaro Rivero, el defensor central de 21 años que tuvo su estreno con la camiseta “albiceleste”.