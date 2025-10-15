Secciones
DeportesFútbol

Tottenham se fija en Lautaro Rivero tras su debut con la Selección Argentina

El defensor de 21 años aprovechó la gira por Estados Unidos para ganarse la atención del cuerpo técnico de Scaloni y de Europa.

Tottenham se fija en Lautaro Rivero tras su debut con la Selección Argentina
Hace 1 Hs

La gira de la Selección Argentina por Estados Unidos dejó dos victorias y muchas certezas. El equipo de Lionel Scaloni venció 1-0 a Venezuela y goleó 6-0 a Puerto Rico en los amistosos que formaron parte del camino hacia el Mundial 2026. Más allá de los resultados, el cuerpo técnico aprovechó la doble fecha FIFA para evaluar alternativas, probar debutantes y recuperar a futbolistas que necesitaban minutos. Entre los nuevos nombres que aprovecharon la ocasión, uno brilló con fuerza: Lautaro Rivero, el defensor central de 21 años que tuvo su estreno con la camiseta “albiceleste”.

Rivero ingresó al inicio del segundo tiempo del amistoso ante Puerto Rico, disputado en Miami, en reemplazo de Nicolás Otamendi. Se posicionó sobre el costado izquierdo de la zaga y rápidamente comenzó a mostrar personalidad. En una defensa que Scaloni busca renovar de cara al futuro, el joven zaguero fue una “grata sorpresa”. Mostró anticipos veloces, precisión en los pases y una salida criteriosa, siempre eligiendo al compañero mejor ubicado.

Su actuación fue valorada internamente como un paso adelante en la búsqueda de variantes en el fondo. Rivero no se escondió, pidió la pelota y mantuvo el orden en un partido que ya estaba definido en el marcador, pero que sirvió para observar detalles tácticos y actitudinales. Su madurez llamó la atención del cuerpo técnico, que destacó su serenidad y claridad conceptual.

Scaloni no entrega minutos al azar. El hecho de que haya decidido incluirlo en una gira con tanto recambio fue una señal de confianza. Rivero, que recibió su primera citación a la Selección mayor apenas semanas antes, llegó a Estados Unidos como un nombre a observar y se fue como una alternativa real. Además, su buen presente no pasó desapercibido en Europa: Tottenham de Inglaterra sigue de cerca su evolución y analiza una posible incorporación.

Otros debutantes

Rivero fue parte de un cuarteto de futbolistas que vistieron por primera vez la camiseta de la Selección en el ciclo Scaloni. Junto a él debutaron Aníbal Moreno, José Manuel López y Facundo Cambeses, todos en el 6-0 frente a Puerto Rico.

Moreno se destacó como un volante central clásico, con despliegue, lectura y orden. Actuó como un “5” natural en un sector donde Argentina busca recambio. Su actuación fue sólida, dando equilibrio y salida limpia.

López, por su parte, jugó de titular cerca de Lionel Messi y, aunque no marcó, participó en la jugada del gol de Alexis Mac Allister con un gesto técnico de categoría. Fue una prueba importante en un puesto donde la competencia es feroz.

Por último, Cambeses, arquero de Racing, ingresó por Emiliano Martínez en el complemento y, aunque el partido ya estaba resuelto, cumplió con sobriedad.

Recuperación

La gira también sirvió para que algunos viejos conocidos de la “Scaloneta” recuperaran ritmo y confianza. Giovani Lo Celso fue figura ante Venezuela: marcó el gol del triunfo y volvió a asociarse con Messi con naturalidad. Gonzalo Montiel sumó minutos, anotó un golazo y volvió a su mejor nivel, algo vital ante la falta de variantes en el lateral derecho.

Leonardo Balerdi fue uno de los que más minutos sumó y dejó buenas sensaciones, mientras que Nicolás González demostró ser un jugador todo terreno: actuó como lateral izquierdo ante Puerto Rico y aprobó la prueba con nota alta.

Destacados

Entre los logros individuales,  Mac Allister consiguió su primer doblete con la Selección y Lautaro Martínez igualó a Hernán Crespo como cuarto máximo goleador histórico.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias: Marcos Acuña no sumó minutos por una molestia en la rodilla. “Huevo” fue preservado por precaución, y su lugar lo ocuparon Nicolás Tagliafico ante Venezuela y González frente a Puerto Rico.

Camino a 2026

 A falta de sólo seis partidos antes del Mundial -cinco amistosos y la Finalissima contra España-, la gira dejó señales alentadoras. Argentina no sólo mantiene su competitividad, sino que también comienza a proyectar el futuro con nombres como Rivero, que irrumpen con hambre y solvenci

Temas Selección Argentina de fútbolLionel ScaloniLautaro RiveroMundial 2026
