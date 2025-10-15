Secciones
EconomíaNoticias económicas

Carlos Melconian advirtió que “viene un cambio macroeconómico” tras las elecciones

El economista analizó la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, cuestionó el acuerdo financiero con Estados Unidos y alertó que el actual esquema cambiario “no puede sostenerse”.

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Foto tomada de perfil.com.
Hace 39 Min

Carlos Melconian volvió a marcar distancia del Gobierno y lanzó duras críticas al acuerdo económico anunciado tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Según el economista, el swap de u$s20.000 millones “carece de información clara” y constituye una “incursión cuasi colonial” en la política económica argentina.

“Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo”

En diálogo con Radio La Red, el ex titular del Banco Nación sostuvo:

“Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer, terminó siendo confuso. El mensaje no cumplió el objetivo: se frustró”.

Melconian apuntó así al intento oficial de explicar que el apoyo financiero estadounidense no está condicionado a las elecciones legislativas de octubre, sino a las presidenciales de 2027.

Incertidumbre y presión sobre el dólar

El economista advirtió que la falta de claridad sobre el acuerdo genera una fuerte demanda de dólares.

“Como no es seria la información y no hay aclaración pertinente, estamos viendo una compra de dólares muy importante. Ese es el resultado microeconómico”, afirmó.

Además, recordó que “el Tesoro norteamericano siempre cobra”, a diferencia del FMI, lo que —según su visión— incrementa el riesgo financiero para el país.

Tres etapas hacia el cambio económico

Melconian dividió la coyuntura actual en tres etapas:

Primera fase, hasta el 26 de octubre, marcada por la incertidumbre electoral y el desconcierto del mercado cambiario.

Segunda fase, entre el 26 de octubre y el 10 de diciembre, con la asunción del nuevo Congreso.

Tercera fase, a partir de 2026, cuando —según anticipó— “se corra el velo” y se exponga el verdadero estado de la macroeconomía.

“El riesgo kuka estuvo siempre. Ya la elección de la provincia de Buenos Aires fue el gatillo para mostrar el fracaso del programa económico actual”, remarcó.

“Después de las elecciones viene un cambio macroeconómico”

El economista pronosticó que tras los comicios de octubre “viene un cambio macroeconómico del programa”.

“El régimen cambiario actual no puede sostenerse. El país deberá optar: o libertad o restricciones”, aseguró.

También criticó el viraje del Gobierno en materia monetaria:

“La elección se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Frustrada la dolarización, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad”.

Tasa de interés y política monetaria

Melconian concluyó que el Ejecutivo deberá “arreglar la tasa de interés” y estabilizar la política monetaria.

“En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal es involteable: condición necesaria, pero no suficiente”, subrayó.

Temas Carlos Melconian
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El swap con Estados Unidos aporta liquidez pero, ¿por cuánto tiempo?

El swap con Estados Unidos aporta liquidez pero, ¿por cuánto tiempo?

Consumo en pausa: cae por primera vez en 2025 y la reactivación depende del clima electoral

Consumo en pausa: cae por primera vez en 2025 y la reactivación depende del clima electoral

Las exportaciones de arroz, trigo y sorgo crecieron en volumen en lo que va del año

Las exportaciones de arroz, trigo y sorgo crecieron en volumen en lo que va del año

Expectativa en aumento: el martes se conocerá la inflación de septiembre

Expectativa en aumento: el martes se conocerá la inflación de septiembre

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Lo más popular
Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
1

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
3

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
4

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
5

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
6

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Más Noticias
¿Cómo cayó entre los argentinos el acuerdo de asistencia directa del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina?

¿Cómo cayó entre los argentinos el acuerdo de asistencia directa del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina?

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Comentarios