Carlos Melconian advirtió que “viene un cambio macroeconómico” tras las elecciones

Carlos Melconian volvió a marcar distancia del Gobierno y lanzó duras críticas al acuerdo económico anunciado tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Según el economista, el swap de u$s20.000 millones “carece de información clara” y constituye una “incursión cuasi colonial” en la política económica argentina.
“Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo”
En diálogo con Radio La Red, el ex titular del Banco Nación sostuvo:
“Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer, terminó siendo confuso. El mensaje no cumplió el objetivo: se frustró”.
Melconian apuntó así al intento oficial de explicar que el apoyo financiero estadounidense no está condicionado a las elecciones legislativas de octubre, sino a las presidenciales de 2027.
Incertidumbre y presión sobre el dólar
El economista advirtió que la falta de claridad sobre el acuerdo genera una fuerte demanda de dólares.
“Como no es seria la información y no hay aclaración pertinente, estamos viendo una compra de dólares muy importante. Ese es el resultado microeconómico”, afirmó.
Además, recordó que “el Tesoro norteamericano siempre cobra”, a diferencia del FMI, lo que —según su visión— incrementa el riesgo financiero para el país.
Tres etapas hacia el cambio económico
Melconian dividió la coyuntura actual en tres etapas:
Primera fase, hasta el 26 de octubre, marcada por la incertidumbre electoral y el desconcierto del mercado cambiario.
Segunda fase, entre el 26 de octubre y el 10 de diciembre, con la asunción del nuevo Congreso.
Tercera fase, a partir de 2026, cuando —según anticipó— “se corra el velo” y se exponga el verdadero estado de la macroeconomía.
“El riesgo kuka estuvo siempre. Ya la elección de la provincia de Buenos Aires fue el gatillo para mostrar el fracaso del programa económico actual”, remarcó.
“Después de las elecciones viene un cambio macroeconómico”
El economista pronosticó que tras los comicios de octubre “viene un cambio macroeconómico del programa”.
“El régimen cambiario actual no puede sostenerse. El país deberá optar: o libertad o restricciones”, aseguró.
También criticó el viraje del Gobierno en materia monetaria:
“La elección se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Frustrada la dolarización, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad”.
Tasa de interés y política monetaria
Melconian concluyó que el Ejecutivo deberá “arreglar la tasa de interés” y estabilizar la política monetaria.
“En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal es involteable: condición necesaria, pero no suficiente”, subrayó.