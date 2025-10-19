La paradoja del pescado: tiene producción récord y consumo mínimo en la Argentina

Un informe de Argendata del 15 de octubre de 2025 revela una paradoja sorprendente: la Argentina produce grandes cantidades de pescado y mariscos, pero la población consume muy poca cantidad. Con apenas 7 kilogramos por persona al año, el país está muy por debajo del promedio mundial y de sus vecinos. Gran parte de la producción se destina al exterior. El informe de Argendata, un proyecto de Fundar, analiza por qué sucede esto, y qué factores culturales, económicos y logísticos mantienen estancado el consumo interno.