Fin del misterio: científicos descubrieron cómo llegaron las “cabezas gigantes” a la Isla de Pascua

Los científicos creen estar cerca de desentrañar el misterio de cómo las gigantescas estatuas Moai llegaron en la Isla de Pascua. Esta remota isla en el Océano Pacífico, ubicada a unos 3510 kilómetros al oeste de Chile, es mundialmente famosa por sus más de 1000 figuras que fascinan a investigadores y turistas por igual.
Construidos entre 1250 y 1500 por el pueblo indígena Rapa Nui para honrar a sus antepasados muertos, estos monumentos tienen una altura cercana a los cuatro metros y un peso que oscila entre 10 y 14 toneladas. Si bien las estatuas representan el cuerpo y la cabeza, los cambios en el paisaje a lo largo de los siglos han dejado muchas parcialmente enterradas, ganándose el apodo popular de las "cabezas de Isla de Pascua".
Reconocidas hoy como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y estudiadas y protegidas durante años por historiadores y arqueólogos, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿cómo logró el pueblo Rapa Nui trasladar los Moai?
¿Cómo logró el pueblo Rapa Nui trasladar los Moai a la isla de Pascua?
El misterio de cómo los Rapa Nui trasladaron las estatuas Moai ha pasado de la especulación a la demostración científica. La teoría inicial que sugería un movimiento horizontal de las figuras fue descartada por su gran dificultad, dado que se habría requerido un enorme número de personas para mover la estatua más pesada, que alcanza unas 80 toneladas.
Frente a esta dificultad, investigadores de la Universidad de Arizona y la Universidad de Binghamton plantearon y probaron una teoría alternativa: el balanceo vertical. Argumentaron que los Moai fueron llevados a sus sitios de descanso final utilizando cuerdas y la fuerza de varias personas en un movimiento de vaivén sobre caminos preestablecidos.
El profesor de Antropología de Binghamton, Carl Lipo, defendió la hipótesis, afirmando que al poner el Moai en movimiento, el traslado es "nada difícil" y que "se mueve muy rápido" tirando "con un solo brazo", lo que implica un "esfuerzo relativamente reducido" a pesar del peso.
Para corroborar esto, el equipo creó un modelo 3D que confirmó que las grandes bases en forma de D de las estatuas les permitían avanzar al balancearse. El éxito experimental se logró con una réplica de 4,35 toneladas, la cual fue movida 100 metros en 40 minutos por solo 40 personas, demostrando la viabilidad de la técnica.
Lipo concluyó que la evidencia empírica "funciona" y que, de hecho, las características físicas de las estatuas hacen que el balanceo se convierta en la "única forma de moverlos" a medida que crecen, implicando que los Rapa Nui invirtieron mucho tiempo en la "parte del camino". Estos hallazgos representan un gran avance para establecer el método de transporte de los Moai, aunque la evidencia concluyente de un método único seguía siendo el objetivo final.