Aumento del sueldo mínimo en Chile: cuándo se cobra y cuáles son los nuevos montos para 2026

El reajuste se aplicará en dos etapas. Desde el 1 de mayo de 2025, el sueldo mínimo alcanzará los $529.000 para quienes tengan entre 18 y 65 años. Posteriormente, el 1 de enero de 2026, se fijará en $539.000. Esta política impactará directamente a 950 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país.