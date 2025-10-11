Secciones
Mundo

Aumento del sueldo mínimo en Chile: cuándo se cobra y cuáles son los nuevos montos para 2026

El Congreso aprobó alza del sueldo mínimo: beneficiará a 950 mil personas.

Aumenta del sueldo mínimo en Chile Aumenta del sueldo mínimo en Chile
Hace 2 Hs

El Congreso chileno dio luz verde al proyecto que incrementa el ingreso mínimo mensual, iniciativa nacida de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La medida implica un aumento inmediato y contempla una nueva alza en enero de 2026, consolidando uno de los compromisos más relevantes de la actual administración.

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este 12 de octubre de 2025?

Feriado en Chile: ¿cómo funcionará el comercio este 12 de octubre de 2025?

Con esta aprobación, el país concreta un incremento histórico en un plazo de apenas dos años, consolidando un nuevo piso salarial que busca mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias chilenas.

Aumento del sueldo mínimo en Chile: cuándo se cobra y cuáles son los nuevos montos para 2026

El reajuste se aplicará en dos etapas. Desde el 1 de mayo de 2025, el sueldo mínimo alcanzará los $529.000 para quienes tengan entre 18 y 65 años. Posteriormente, el 1 de enero de 2026, se fijará en $539.000. Esta política impactará directamente a 950 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país.

El proyecto también incorpora un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, además de contemplar medidas de apoyo específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) con el fin de facilitar la implementación del alza.

Este hito marca un avance significativo en la evolución del ingreso mínimo. En 2022, al inicio de la actual administración, el monto era de $350.000. En 2024 ya se había elevado a $500.000, y en el presente año se encontraba en $510.636 tras un reajuste previo.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
2

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
3

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
4

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
5

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
6

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Más Noticias
Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Comentarios