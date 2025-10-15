Secciones
San Martín de Tucumán
San Martín vive días de transición: a la espera de elecciones, se abre la puerta a un trueque con Tigre
El futuro de Banegas y Esquivel divide opiniones en ambos clubes. La negociación, que combina razones deportivas y políticas, podría resolverse recién en noviembre.
FESTEJO. Juan Cruz Esquivel marcó seis goles con la camiseta de San Martín. Foto de Ignacio Izaguirre / Especial para La Gaceta.
Por
Gonzalo Cabrera Terrazas
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Primera Nacional
San Martín
Mariano Campodónico
Nahuel Banegas
Juan Cruz Esquivel
