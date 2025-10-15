La sorprendente historia de Cabo Verde: reclutó a un jugador por LinkedIn y jugará el Mundial 2026

Detrás de ese triunfo hay una historia de planificación y pertenencia. Con más de un millón de descendientes viviendo fuera del país, la Federación Caboverdiana de Fútbol diseñó una estrategia singular: reclutar futbolistas de la diáspora para reforzar su selección. Catorce de los veinticinco convocados nacieron en Europa y eligieron representar la camiseta de sus orígenes. Uno de los casos más emblemáticos es el de Roberto Lopes, defensor nacido en Irlanda, que fue contactado a través de LinkedIn. “Pensé que era un mensaje falso porque no entendía portugués, pero insistieron y resultó ser cierto”, recordó con humor.