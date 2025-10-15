Corsarios festejó en Lomas de Tafí ante su gente y se quedó con el Regional del NOA C de rugby

En una tarde inolvidable en Lomas de Tafí, Corsarios se quedó con el título del Regional del NOA C al vencer por 32-17 a San Martín en una final con acento netamente tucumano. El “Pirata” fue más eficaz y supo golpear en los momentos justos para sellar su consagración frente a un gran marco de público.
El inicio fue favorable para el “Santo”, que se mostró más claro en ataque y cerca del primer try, aunque no logró concretar. El local respondió con firmeza defensiva y aprovechó la primera ocasión clara: una intercepción de Juan Argañaraz derivó en penal, y tras un maul cerca del ingoal, Lucas Iñigo apoyó la pelota. Con la conversión de Federico Heredia, el marcador se abrió 7-0. Minutos más tarde, otro error visitante derivó en el segundo try, obra de Diego Salazar, para un 14-0 parcial que reflejaba pura contundencia.
Pese a la desventaja, San Martín reaccionó. Un penal permitió un line y maul que terminó con Nicolás Bulacio apoyando y Santiago Ale descontando con la patada. Luego, el “Santo” aprovechó una amarilla en el local y volvió a marcar con Isaías Ybarra, dejando el duelo 14-12 antes del descanso. Sin embargo, la eficacia del “Pirata” volvió a aparecer: en el cierre del primer tiempo, Mauro López y Argañaraz ampliaron la diferencia para irse al entretiempo 26-12.
Eficacia, defensa y revancha
En el complemento, Corsarios administró la ventaja con inteligencia. Aunque Reynoso descontó para San Martín tras jugar rápido un penal, Heredia respondió con un drop y un penal que sentenciaron el 32-17 definitivo. Los últimos minutos fueron de lucha más que de juego: con amarillas y una roja sobre el cierre, el local resistió los embates del “Santo” y selló una victoria tan trabajada como merecida.
El título significó mucho más que una copa. Corsarios vengó las dos finales perdidas en los últimos meses, incluida la del Clasificatorio Desarrollo ante Coipú, y también se tomó revancha del propio San Martín, que lo había vencido en la primera fase.