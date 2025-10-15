Corsarios festejó en Lomas de Tafí ante su gente y se quedó con el Regional del NOA C de rugby

El inicio fue favorable para el “Santo”, que se mostró más claro en ataque y cerca del primer try, aunque no logró concretar. El local respondió con firmeza defensiva y aprovechó la primera ocasión clara: una intercepción de Juan Argañaraz derivó en penal, y tras un maul cerca del ingoal, Lucas Iñigo apoyó la pelota. Con la conversión de Federico Heredia, el marcador se abrió 7-0. Minutos más tarde, otro error visitante derivó en el segundo try, obra de Diego Salazar, para un 14-0 parcial que reflejaba pura contundencia.