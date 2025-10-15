Secciones
Orgullo "verdinegro": Victoria Sauze fue convocada para la gira de Las Leonas por Estados Unidos

La tucumana fue elegida por Fernando Ferrara para los amistosos que se disputarán en Charlotte antes del inicio de la nueva Pro League en Rosario.

EN ACCIÓN. Victoria Sauze volvió a vestir los colores de Tucumán Rugby, el club de sus amores. EN ACCIÓN. Victoria Sauze volvió a vestir los colores de Tucumán Rugby, el club de sus amores. Foto de Diego Araoz/LA GACETA.
Hace 3 Hs

Aunque la nueva edición de la Pro League recién comenzará en diciembre, Las Leonas tendrán antes una exigente gira por Estados Unidos. Entre las 18 convocadas por Fernando Ferrara figura la tucumana Victoria Sauze, quien volverá a vestir la celeste y blanca en el cierre del año.

La mediocampista finalizó su participación en el torneo Anual con Tucumán Rugby el último fin de semana, por lo que quedó totalmente disponible para unirse al seleccionado. Desde hace semanas entrena en el CeNARD junto a sus compañeras, enfocado en esta etapa de preparación previa a los compromisos internacionales.

La lista incluye únicamente jugadoras del ámbito local, ya que quienes actúan en Europa no fueron cedidas. Sin embargo, varias medallistas olímpicas en París 2024 dirán presente: Cristina Cosentino, Sofía Cairó, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y María José Granatto. También se sumará Victoria Miranda, quien fue reserva en los Juegos.

Otras deportistas con experiencia en el ciclo de Ferrara completan el plantel: Lourdes Pérez Iturraspe, Valentina Costa Biondi, Valentina Férola, Candela Esandi, Julieta Arcidiácono, Brisa Bruggesser, Victoria Granatto, María Emilia Larsen y Aylín Ovejero, todas con presencia previa en amistosos o torneos oficiales.

Gira y amistosos

El equipo se concentrará en Charlotte, Carolina del Norte, entre el 18 y el 30 de octubre. Allí disputará una serie de encuentros frente a Estados Unidos y luego continuará su preparación en la Universidad del Norte de Carolina, donde afinará detalles antes del inicio de la temporada internacional.

