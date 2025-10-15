Orgullo "verdinegro": Victoria Sauze fue convocada para la gira de Las Leonas por Estados Unidos

La lista incluye únicamente jugadoras del ámbito local, ya que quienes actúan en Europa no fueron cedidas. Sin embargo, varias medallistas olímpicas en París 2024 dirán presente: Cristina Cosentino, Sofía Cairó, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y María José Granatto. También se sumará Victoria Miranda, quien fue reserva en los Juegos.