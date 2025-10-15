Secciones
Sudáfrica vuelve al Mundial y Europa ya tiene su primer clasificado: ¿cómo sigue la lista?

Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil aseguraron su regreso a la Copa del Mundo. Inglaterra arrasó en Europa y Qatar también confirmó su boleto.

Sudáfrica vuelve al Mundial y Europa ya tiene su primer clasificado: ¿cómo sigue la lista?
Hace 39 Min

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 sigue avanzando y este martes se sumaron seis nuevas selecciones clasificadas. Sudáfrica goleó 3-0 a Ruanda y, tras la derrota de Benín ante Nigeria, volvió a la Copa del Mundo después de 16 años.

El equipo de Hugo Broos logró su cuarta participación gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, que sellaron una fase eliminatoria casi perfecta. Nigeria, con un triplete de Victor Osimhen, quedó segunda y no alcanzó a meterse entre los mejores segundos.

En África también festejaron Senegal y Costa de Marfil, que vencieron a Mauritania y Kenia respectivamente. Los “Leones de la Teranga” alcanzaron su cuarto Mundial consecutivo, mientras que los “Elefantes” regresan tras 12 años de ausencia.

Europa y Asia también definieron sus boletos

En Europa, Inglaterra se convirtió en el primer clasificado tras golear 5-0 a Letonia, sumando 18 puntos de 18 posibles. En Asia, Qatar superó 2-1 a Emiratos Árabes y Arabia Saudita empató con Irak para asegurar sus lugares. Con estos resultados, ya son 28 las selecciones confirmadas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026 (28/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (anfitriones).
Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.
África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Cabo Verde, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
Asia (8/8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita.
Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.
Europa (Q/16): Inglaterra.
Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol).

