Sudáfrica vuelve al Mundial y Europa ya tiene su primer clasificado: ¿cómo sigue la lista?

Europa y Asia también definieron sus boletos

En Europa, Inglaterra se convirtió en el primer clasificado tras golear 5-0 a Letonia, sumando 18 puntos de 18 posibles. En Asia, Qatar superó 2-1 a Emiratos Árabes y Arabia Saudita empató con Irak para asegurar sus lugares. Con estos resultados, ya son 28 las selecciones confirmadas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.