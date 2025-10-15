Mercedes Paz dio a conocer el equipo argentino para los playoffs de la Billie Jean King Cup

La ex tenista Mercedes Paz, capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup, oficializó la lista para los playoffs que se disputarán en noviembre en Córdoba. El equipo estará formado por Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, las mejores raquetas del país.
“Estoy súper contenta de poder contar con el equipo completo”, expresó la entrenadora tucumana, quien destacó que las jugadoras llegarán con ritmo tras competir en el circuito WTA. “Es un lujo que las cinco hayan dicho que sí. Vamos a vivir una semana muy especial”, agregó.
Sierra, la número uno del equipo, atraviesa el mejor momento de su carrera. Alcanzó los octavos de final en Wimbledon y conquistó cuatro títulos en 2024, incluido el WTA 125 de Mallorca. “Es una gran oportunidad para consolidar lo que logramos”, reconoció Paz sobre la tenista que será parte del Tucumán Open WTA 125 en Lawn Tennis, que se desarrollará del 3 al 9 de noviembre.
La nueva generación del tenis argentino
Carlé será la segunda raqueta y aportará su experiencia internacional. A ella se suman Julia Riera, con récord 15-2 vistiendo la camiseta nacional, y Jazmín Ortenzi, de gran presente en el circuito ITF. Cierra la nómina Luisina Giovannini, la más joven del grupo con solo 18 años, una de las grandes promesas del tenis argentino.