Mercedes Paz dio a conocer el equipo argentino para los playoffs de la Billie Jean King Cup

Sierra, la número uno del equipo, atraviesa el mejor momento de su carrera. Alcanzó los octavos de final en Wimbledon y conquistó cuatro títulos en 2024, incluido el WTA 125 de Mallorca. “Es una gran oportunidad para consolidar lo que logramos”, reconoció Paz sobre la tenista que será parte del Tucumán Open WTA 125 en Lawn Tennis, que se desarrollará del 3 al 9 de noviembre.