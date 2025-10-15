Regla clásica del capitalismo

El embajador Artículo Quinto Alec Oxenford realizó un eficiente trabajo profesional, con astucia y corrección, en perfecta sintonía diplomática con el Canciller Gerardo Werthein, Jerry.

Exponentes ambos de la Línea Institucional.

Consta que Jerry tenía mejores contactos con los demócratas que merodean a Bill Clinton, que fue contratado alguna vez por Los W para brindar la conferencia extraordinaria por sustanciales miles de dólares.

Habituado a las alteraciones, Jerry exhibió cierta destreza para cautivar también a los republicanos.

Muy poco prácticamente le costó penetrar la logia sustancial de Los Cubanitos, encargada por el Departamento de Estado para conducir la problemática maniqueísta de América Latina.

El Premier Marco Rubio, y Mauricio Claver Carone, el cuadro que maneja la región, son Los Cubanitos menos persuadidos de la necesidad geopolítica de rescatar a la Argentina del Fenómeno Milei.

Pero lo dispone Donald Trump, Corbata Carmesí, en conjunto con los intereses afectivos de Scott Bessent, Manucho.