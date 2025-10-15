Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV de hoy: ¿a qué hora juegan Argentina-Colombia por el Mundial Sub-20?

Francia-Marruecos definirán al segundo finalista del torneo que se disputa en Chile.

EL SUEÑO. El conjunto argentino intentará llegar hoy a la final del Mundial Sub-20 de Chile. EL SUEÑO. El conjunto argentino intentará llegar hoy a la final del Mundial Sub-20 de Chile. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

UEFA Champions League Femenina

13.30: OL Lyonnes-St. Polten (ESPN 2)

13.30: Valerenga-Wolfsburgo (Disney+)

15.40: Roma-Barcelona (Disney+)

15.40: Chelsea-Paris FC (Disney+)

15.40: OH Lauven-Twente (Disney+)

Reserva LPF

15: Independiente-Atlético Tucumán (AFA Play)

15: Estudiantes LP-Boca Jrs. (AFA Play)

15: Defensa y Justicia-Huracán (AFA Play)

15: Ferro-Lanús (AFA Play)

15: Banfield-Colón (AFA Play)

Euroliga

15.45: Paris Basketball-Baskonia (DSports 2)

Mundial Sub 20

Semifinales

17: Francia-Marruecos (DSports)

20: Argentina-Colombia (DSports)

NBA - Pretemporada

23.30: LA Lakers-Dallas Mavericks (ESPN 2)

Temas Selección Argentina de fútbol National Basketball AssociationLos Angeles LakersDallas MavericksChampions LeagueMundial Sub 20
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Agenda deportiva: ¿en qué canal ver en vivo Argentina-Nigeria por el Mundial Sub-20?

Benjamin Cremaschi marcó dos goles en la victoria de Estados Unidos, que eliminó a Italia en el Mundial Sub-20 de Chile

Benjamin Cremaschi marcó dos goles en la victoria de Estados Unidos, que eliminó a Italia en el Mundial Sub-20 de Chile

Más problemas para la Selección Sub-20: ahora se lesionó Pierani y se pierde lo que queda del Mundial

Más problemas para la Selección Sub-20: ahora se lesionó Pierani y se pierde lo que queda del Mundial

Agenda de TV: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Argentina-Venezuela en Miami?

Agenda de TV: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Argentina-Venezuela en Miami?

Mundial Sub-20 Chile 2025: así se juegan los cuartos de final con duelos de alto nivel

Mundial Sub-20 Chile 2025: así se juegan los cuartos de final con duelos de alto nivel

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
2

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?
3

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
4

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea
5

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Hoy se sortea el Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro
6

Hoy se sortea el Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro

Más Noticias
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

El Poder Ejercutivo ofrece que se aplace la entrega de la Terminal de Ómnibus

El Poder Ejercutivo ofrece que se aplace la entrega de la Terminal de Ómnibus

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

¿Cómo llegan los frentes electorales al domingo 26?

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Juzgan a un hombre por matar a su vecino durante una pelea

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Hoy se sortea el Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro

Hoy se sortea el Chevrolet Onix 0 km de los Números de Oro

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: Si no gana las elecciones, no contará con nosotros

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

Comentarios