Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué te enfurece de las personas

Un desafío que se volvió viral en las redes sociales. ¿Cuál de las tres opciones te gusta más?

Hace 2 Hs

El siguiente test de personalidad te ayudará a descubrir qué es lo que más te enfurece de las personas y de las situaciones que suceden a tu alrededor. Si bien este desafío no goza de evidencia científica, es elegido por sus sorprendentes resultados.

A través de una simple elección, este test tiene como objetivo identificar qué es eso que tanto detestas en un abrir y cerrar de ojos. Para ello, lo que tenés que hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir uno de los tres paisajes que se muestran a continuación, el que más te guste.

Elegí el paisaje que más te guste

Los resultados del test de personalidad

¿Elegiste el paisaje #1?

Si elegiste el primer paisaje, esto indica que lo que más odias es la falta de control. Te incomoda profundamente cuando las cosas escapan de tu control o se vuelven caóticas. La incertidumbre y la falta de estructura te generan ansiedad, ya que prefieres mantener el mando en cualquier situación. Para vos, la estabilidad es fundamental, y cuando sientes que las cosas se salen de las manos, puedes perder la calma con facilidad. Esta necesidad de control puede llevarte a evitar situaciones que consideras inestables o impredecibles, buscando siempre una rutina que te ofrezca seguridad. Sin embargo, es importante reconocer que la vida no siempre sigue un guion predecible y que, a veces, la flexibilidad puede ser tan valiosa como el orden. Trabajar en aceptar la incertidumbre y encontrar formas de gestionar la ansiedad que esta provoca te permitirá afrontar los imprevistos con mayor serenidad.

¿Elegiste el paisaje #2?

Lo que más odias es la hipocresía. Te enfurece cuando las personas actúan de una manera pero piensan o sienten de otra. La falsedad y la traición son intolerables para vos, ya que valoras la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Te sientes traicionado fácilmente cuando descubres que alguien no es genuino, y esto puede provocar fuertes reacciones en vos. Tu aversión a la hipocresía puede llevarte a establecer altos estándares de integridad en tus relaciones y en tus interacciones diarias. Buscas rodearte de personas que sean transparentes y sinceras, y cualquier indicio de deshonestidad puede hacerte sentir profundamente decepcionado. Esta sensibilidad hacia la hipocresía te impulsa a ser extremadamente cuidadoso con la confianza que otorgas, y a menudo te resulta difícil perdonar a quienes consideras que han actuado de manera desleal.

¿Elegiste el paisaje #3?

Si elegís el tercer paisaje, lo que más odias es la indiferencia. No toleras la falta de emociones o la apatía en los demás. La frialdad y el desinterés te resultan profundamente ofensivos, ya que valoras la conexión emocional y la sinceridad. La gente que se muestra distante o insensible te molesta, porque para ti, las relaciones deben basarse en la empatía y el compromiso. Tu aversión a la indiferencia puede llevarte a buscar constantemente relaciones y entornos donde la autenticidad y la calidez sean evidentes. Preferís rodearte de personas que expresen sus sentimientos y se involucren plenamente en las interacciones, ya que esto te proporciona una sensación de seguridad y pertenencia. La falta de conexión emocional te puede hacer sentir desconectado y frustrado, y podrías esforzarte por motivar a los demás a ser más expresivos y comprometidos. Es importante reconocer que, aunque desees una conexión profunda y genuina, no todos tienen la misma capacidad para expresar sus emociones.

