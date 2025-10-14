Ateneo Parroquial Alderetes y San Fernando definen el último boleto a los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Tucumana

El ganador de este duelo se medirá con Tucumán Central en la próxima instancia, donde ya esperan también Concepción FC, Bella Vista y Unión del Norte. Ambos equipos llegan igualados en puntos y números: compartieron el grupo B de la zona campeonato y cerraron con 14 unidades, al igual que San Martín y Jorge Newbery. En la tabla general, el “Santo” se ubicó tercero, mientras que Ateneo y San Fernando quedaron con el mismo coeficiente, separados apenas por dos goles de diferencia (11 a 9).