Ateneo Parroquial Alderetes y San Fernando definen el último boleto a los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Tucumana

El duelo se jugará este miércoles desde las 16.30 en San Antonio y el ganador enfrentará a Tucumán Central. Además, se definió un descenso y avanza la acción en la Primera B.

VAN POR MÁS. JJ Morales lidera el ataque del conjunto de Alderetes, que busca quedarse con el último pasaje a los cuartos de final del Torneo Anual. VAN POR MÁS. "JJ" Morales lidera el ataque del conjunto de Alderetes, que busca quedarse con el último pasaje a los cuartos de final del Torneo Anual. Prensa Ateneo
Hace 1 Hs

Ateneo Parroquial Alderetes y San Fernando se enfrentarán este miércoles por la tarde en busca del último lugar disponible en los cuartos de final del Torneo Anual de Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. El partido se jugará desde las 16.30 en la cancha de San Antonio y será a puertas cerradas.

El ganador de este duelo se medirá con Tucumán Central en la próxima instancia, donde ya esperan también Concepción FC, Bella Vista y Unión del Norte. Ambos equipos llegan igualados en puntos y números: compartieron el grupo B de la zona campeonato y cerraron con 14 unidades, al igual que San Martín y Jorge Newbery. En la tabla general, el “Santo” se ubicó tercero, mientras que Ateneo y San Fernando quedaron con el mismo coeficiente, separados apenas por dos goles de diferencia (11 a 9).

Hace pocas semanas se habían cruzado en Leales, con triunfo de San Fernando por 1 a 0 gracias al tanto de Exequiel Narese, un antecedente que promete darle más condimento al partido decisivo de esta tarde.

Repechaje por el descenso

Por otra parte, el empate 2 a 2 entre All Boys y Experimental permitió a ambos eludir la pelea por la permanencia. En contrapartida, Sportivo Guzmán deberá disputar un desempate frente a un rival que se confirmará en las próximas horas.

Primera B: todo por definirse

El fin de semana se jugará la última fecha de la segunda fase del Anual de la Primera B. Los encuentros servirán para definir cómo quedarán armadas las llaves de cuartos de final, etapa en la que se pondrán en juego los cuatro ascensos a la categoría superior. Por ahora, Ñuñorco y San Ramón ya aseguraron el primer puesto en sus respectivos grupos.

Temas TucumánLiga Tucumana de FútbolLiga TucumanaJuan José Morales
