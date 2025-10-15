Cartas de lectores: Accion Social de la UNT

La Comisión Directiva de Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán emitió, entre gallos y medianoche, una Resolución que incrementa sustancialmente (68%) la cuota que pagamos los afiliados jubilados. Justamente, afecta mayormente al grupo más vulnerable que somos quienes prestamos servicios a la UNT durante gran parte de nuestras vidas. En mi caso particular ingresé a la Fac. de Ciencias Económicas en junio de 1971, así que pertenezco a Asunt desde los primeros años de su creación. Por ello hace más de 54 años que soy afiliado. También tengamos en cuenta que cuando vamos a un médico tenemos que abonar un adicional de $ 20.000 o $ 30.000 en efectivo; las farmacias prácticamente no reciben las recetas, no tenemos cobertura odontológica, etc. El aumento fue inconsulto, arbitrario y jamás fue comunicado. Además, los considerandos carecen de sustento alguno. Lo que sin duda sí sería necesario es mejorar la gestión en pos de incrementar servicios y prestaciones y no sólo golpear a los más débiles. Todo, con el propósito de disimular la ineficiencia de esa Dirección. Solicito retrotraer la cuota mensual a valores razonables.