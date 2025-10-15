Una frágil pero imprescindible oportunidad para la paz

El plan de paz propone, en los papeles, el cese del fuego, la administración transitoria de Gaza bajo control internacional y una apertura gradual para la creación de un Estado palestino viable. Ese camino luce minado. En Israel hay quienes consideran que cualquier concesión a los palestinos equivale a una rendición, otros entienden que perpetuar la retaliación es condenar al país a un aislamiento creciente. En Gaza, Hamás deberá definir si la reconstrucción de sus ciudades es más urgente que la retórica de la resistencia. Y en el mundo árabe, el apoyo al acuerdo -en el que están involucrados Qatar y Egipto- dependerá de que se perciba como justo, no como una imposición occidental.