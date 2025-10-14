Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

El Rompecabezas de Federico van Mameren: "La incapacidad de los políticos de construir consensos"

El conductor de Panorama Tucumano analizó el encuentro Milei-Trump y advirtió que se condicionó el voto.

Hace 25 Min

"Fue impactante", así calificó Federico van Mameren lo que sucedió este martes en Estados Unidos tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. "El presidente de los Estados Unidos dijo lo que tal vez ningún argentino querría oír, aunque muchos intuimos y sabemos nuestro grado de dependencia, nuestro grado de pobreza, nuestro grado de incapacidad para construir y de la necesidad de ayudas externas. Y Milei quedó condicionado", dijo, respecto a que Trump advirtió que seguirá de cerca el resultado de las elecciones del 26 de octubre.

En ese sentido, aclaró: "Una cosa es que vos condiciones, que tu voto sea determinante para que la política, el presidente, el gobernador, el concejal, el legislador, el intendente tomen decisiones, y otra cosa es que alguien te diga que tu bolsillo está en problemas si vos no votás de tal o cual manera. El voto es libertad, es uno de los ejercicios de libertad más importantes que tenemos los seres humanos. Y hoy, taxativamente, quedó claro que nos están condicionando ese voto". 

"Los argentinos hemos decidido vivir en democracia y eso ha sido un pacto, un pacto tácito, social, de todos nosotros, tuyo, mío, nuestro, del dirigente político que está de un lado de la grieta y del dirigente político que está del otro lado de la grieta. Pero es lo único que hemos logrado consensuar", analizó.

Luego relató una anécdota: "Hace unos minutos salí de la galería de LA GACETA y una persona me dijo que vio el debate. Entonces yo, entusiasmado, con alegría, la miré y agregó que no le gustó nada. Ya con el ego golpeado, le pregunté por qué. 'Porque fue todo igual. Porque fueron todos los mismos. Porque las cosas no cambian. Porque ninguno fue diferente a lo que ya conocemos', me respondió". 

Y continuó: "Lo que este hombre me decía, en realidad, era que no se ilusionaba, que no construía esperanza, que es la obligación central de un político. Y en ese juego y en esa responsabilidad también es un segundo llamado de atención que nos hace estos momentos de crisis, de Argentina preocupada, de Argentina pobre, de Argentina asustada, de Argentina atenta a lo que va a pasar el 26 de octubre. La incapacidad de construir estos consensos, la incapacidad de construir un proyecto, y la incapacidad de los políticos de contagiar. Al fin y al cabo, el debate ha servido de alerta para que tomemos conciencia de otras necesidades".

Temas Donald TrumpJavier MileiElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: Si no gana las elecciones, no contará con nosotros
3

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20
4

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
5

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
6

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Más Noticias
El mensaje de Cristina Kirchner tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones argentinas

El mensaje de Cristina Kirchner tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones argentinas

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: Si no gana las elecciones, no contará con nosotros

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Comentarios