El Rompecabezas de Federico van Mameren: "La incapacidad de los políticos de construir consensos"

"Fue impactante", así calificó Federico van Mameren lo que sucedió este martes en Estados Unidos tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump. "El presidente de los Estados Unidos dijo lo que tal vez ningún argentino querría oír, aunque muchos intuimos y sabemos nuestro grado de dependencia, nuestro grado de pobreza, nuestro grado de incapacidad para construir y de la necesidad de ayudas externas. Y Milei quedó condicionado", dijo, respecto a que Trump advirtió que seguirá de cerca el resultado de las elecciones del 26 de octubre.
En ese sentido, aclaró: "Una cosa es que vos condiciones, que tu voto sea determinante para que la política, el presidente, el gobernador, el concejal, el legislador, el intendente tomen decisiones, y otra cosa es que alguien te diga que tu bolsillo está en problemas si vos no votás de tal o cual manera. El voto es libertad, es uno de los ejercicios de libertad más importantes que tenemos los seres humanos. Y hoy, taxativamente, quedó claro que nos están condicionando ese voto".
"Los argentinos hemos decidido vivir en democracia y eso ha sido un pacto, un pacto tácito, social, de todos nosotros, tuyo, mío, nuestro, del dirigente político que está de un lado de la grieta y del dirigente político que está del otro lado de la grieta. Pero es lo único que hemos logrado consensuar", analizó.
Luego relató una anécdota: "Hace unos minutos salí de la galería de LA GACETA y una persona me dijo que vio el debate. Entonces yo, entusiasmado, con alegría, la miré y agregó que no le gustó nada. Ya con el ego golpeado, le pregunté por qué. 'Porque fue todo igual. Porque fueron todos los mismos. Porque las cosas no cambian. Porque ninguno fue diferente a lo que ya conocemos', me respondió".
Y continuó: "Lo que este hombre me decía, en realidad, era que no se ilusionaba, que no construía esperanza, que es la obligación central de un político. Y en ese juego y en esa responsabilidad también es un segundo llamado de atención que nos hace estos momentos de crisis, de Argentina preocupada, de Argentina pobre, de Argentina asustada, de Argentina atenta a lo que va a pasar el 26 de octubre. La incapacidad de construir estos consensos, la incapacidad de construir un proyecto, y la incapacidad de los políticos de contagiar. Al fin y al cabo, el debate ha servido de alerta para que tomemos conciencia de otras necesidades".