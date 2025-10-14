El Rompecabezas de Federico van Mameren: "La incapacidad de los políticos de construir consensos"

Y continuó: "Lo que este hombre me decía, en realidad, era que no se ilusionaba, que no construía esperanza, que es la obligación central de un político. Y en ese juego y en esa responsabilidad también es un segundo llamado de atención que nos hace estos momentos de crisis, de Argentina preocupada, de Argentina pobre, de Argentina asustada, de Argentina atenta a lo que va a pasar el 26 de octubre. La incapacidad de construir estos consensos, la incapacidad de construir un proyecto, y la incapacidad de los políticos de contagiar. Al fin y al cabo, el debate ha servido de alerta para que tomemos conciencia de otras necesidades".