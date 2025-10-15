Efemérides del miércoles 15: ¿qué pasó un día como hoy?

En el ámbito de la ciencia, hoy se cumple un nuevo aniversario de la entrega del premio Nobel de Medicina al científico argentino César Milstein. Fue el quinto argentino en ser galardonado con este prestigioso premio, el segundo después de Bernardo Houssay en recibirlo en la categoría de Medicina, y hasta el día de hoy es el último nacional en haberlo ganado. Este científico nacido en Bahía Blanca en 1927 recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus descubrimientos en metodologías vinculadas al sistema inmunológico. Concretamente, entre 1973 y 1975, César Milstein y Georges Köehler (con quien compartió el premio) comenzaron a trabajar en la configuración de anticuerpos monoclonales, de una pureza máxima y de mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación de enfermedades. El descubrimiento le valió a Milstein el Premio Nobel en 1984 porque revolucionó el proceso de reconocimiento y lectura de las células y de moléculas extrañas al sistema inmunológico.