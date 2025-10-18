Secciones
SociedadTecnología

Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Si bien la función del dispositivo móvil se creó por otro motivo, también ayuda en otro aspecto.

Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo IMAGEN CREADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Hace 2 Hs

Aunque fue creado para evitar interferencias con los sistemas de navegación aérea, el "Modo Avión" amplió su uso: ahorrar batería. Activar esa funcionalidad antes de enchufar el celular para cargar la batería hace que se recargue más rápido de lo habitual. 

El truco es que al inhabilitar las señales y procesos en segundo plano, el dispositivo consume menos y aprovecha mejor la corriente entrante. Una estrategia ideal para cuando se necesita recargar en poco tiempo.

Activando ese modo, se desactivan todas las conexiones inalámbricas del dispositivo. Con menos gasto simultáneo, la corriente se dirige por completo a la batería, lo que acorta el tiempo de carga.

El dispositivo deja de emitir y recibir señales de red y GPS, procesos que consumen energía incluso cuando el teléfono está en reposo. No obstante, el beneficio es limitado, aunque algo es algo. Según las pruebas, la diferencia en el tiempo de carga fue apenas de entre cuatro y 11 minutos en comparación con el modo normal. Para quienes buscan una recarga más veloz todavía, el consejo es apagar el dispositivo completamente

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Faltan pocos días para el lanzamiento del nuevo control de PlayStation

Faltan pocos días para el lanzamiento del nuevo control de PlayStation

Para 2030 los robots colaborativos serán los compañeros de trabajo

Para 2030 los "robots colaborativos" serán los compañeros de trabajo

Facebook Messenger se va de las computadoras: qué deben hacer los usuarios antes del cierre

Facebook Messenger se va de las computadoras: qué deben hacer los usuarios antes del cierre

El avance científico que ayudará a quienes padecen el síndrome de fatiga crónica

El avance científico que ayudará a quienes padecen el síndrome de fatiga crónica

Mandar un PDF por WhastApp se volvió muy simple: menos de un minuto

Mandar un PDF por WhastApp se volvió muy simple: menos de un minuto

Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
2

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
3

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
4

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante
5

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
6

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Más Noticias
El accesorio que no puede faltar en tu equipaje de mano cuando viajás en avión

El accesorio que no puede faltar en tu equipaje de mano cuando viajás en avión

Dramático rescate: un perro quedó colgado de un ascensor y un hombre lo salvó haciéndole RCP

Dramático rescate: un perro quedó colgado de un ascensor y un hombre lo salvó haciéndole RCP

¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

¿Sol o lluvia? El pronóstico del clima para el Día de la Madre en todo el país

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Galletas de avena exprés para el desayuno: una receta saludable con sólo tres ingredientes

Galletas de avena exprés para el desayuno: una receta saludable con sólo tres ingredientes

Qué significa que una persona se toque el pelo al hablar con otra, según la psicología

Qué significa que una persona se toque el pelo al hablar con otra, según la psicología

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Comentarios