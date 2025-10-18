Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Aunque fue creado para evitar interferencias con los sistemas de navegación aérea, el "Modo Avión" amplió su uso: ahorrar batería. Activar esa funcionalidad antes de enchufar el celular para cargar la batería hace que se recargue más rápido de lo habitual.
El truco es que al inhabilitar las señales y procesos en segundo plano, el dispositivo consume menos y aprovecha mejor la corriente entrante. Una estrategia ideal para cuando se necesita recargar en poco tiempo.
Activando ese modo, se desactivan todas las conexiones inalámbricas del dispositivo. Con menos gasto simultáneo, la corriente se dirige por completo a la batería, lo que acorta el tiempo de carga.
El dispositivo deja de emitir y recibir señales de red y GPS, procesos que consumen energía incluso cuando el teléfono está en reposo. No obstante, el beneficio es limitado, aunque algo es algo. Según las pruebas, la diferencia en el tiempo de carga fue apenas de entre cuatro y 11 minutos en comparación con el modo normal. Para quienes buscan una recarga más veloz todavía, el consejo es apagar el dispositivo completamente