Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Activando ese modo, se desactivan todas las conexiones inalámbricas del dispositivo. Con menos gasto simultáneo, la corriente se dirige por completo a la batería, lo que acorta el tiempo de carga.



El dispositivo deja de emitir y recibir señales de red y GPS, procesos que consumen energía incluso cuando el teléfono está en reposo. No obstante, el beneficio es limitado, aunque algo es algo. Según las pruebas, la diferencia en el tiempo de carga fue apenas de entre cuatro y 11 minutos en comparación con el modo normal. Para quienes buscan una recarga más veloz todavía, el consejo es apagar el dispositivo completamente