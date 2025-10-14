“Es una mujer increíble”: el exentrenador campeón de Europa que sorprendió a Gabriela Sabatini en un partido de pádel

Jürgen Klopp vivió un fin de semana diferente y lejos del fútbol. El exentrenador alemán de 58 años formó pareja de pádel con Gabriela Sabatini durante un partido de exhibición en el Mallorca Women’s Championships, un torneo WTA 125 que se disputó en el Mallorca Country Club. Entre risas y gestos cómplices, ambos disfrutaron de una jornada que reunió a figuras del deporte y el entretenimiento.
La dupla argentina-alemana se enfrentó a Toni Nadal, director del torneo masculino y tío de Rafael Nadal, y a Denise Höfer, jugadora profesional número 363 del ranking. El marcador final (21-19) favoreció a los locales, pero lo que quedó fue la complicidad entre Klopp y Sabatini. En sus redes sociales, el extécnico del Liverpool compartió una foto junto a la extenista argentina y escribió: “Fue un gran placer y honor jugar con vos. Fue muy divertido, muchas gracias”.
En diálogo con un medio español, Klopp no ocultó su entusiasmo por la experiencia y definió a Sabatini como “una mujer increíble”. “La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel”, comentó entre risas. “Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!”, agregó.
Sabatini, por su parte, también elogió a su compañero de dupla. “Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo”, dijo.
La extenista, campeona del US Open 1990 y medalla de plata en Seúl 1988, fue una de las protagonistas del fin de semana en Mallorca. Además de participar de la exhibición, ofició como embajadora del torneo y entregó el trofeo de campeona a la marplatense Solana Sierra, vencedora de la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1.
A casi un año de haberse convertido en jefe global de fútbol de Red Bull, Klopp disfruta de un descanso alejado de los bancos de suplentes. “No quiero seguir trabajando como entrenador. He disfrutado de la vida, hago deporte, paso tiempo con mis nietos… cosas normales que antes no podía”, reconoció en una reciente entrevista.
Y entre esas cosas normales, el pádel parece haber encontrado un lugar especial para él: un espacio donde puede reírse, competir y compartir pista con leyendas como Sabatini.