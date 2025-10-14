“Es una mujer increíble”: el exentrenador campeón de Europa que sorprendió a Gabriela Sabatini en un partido de pádel

En diálogo con un medio español, Klopp no ocultó su entusiasmo por la experiencia y definió a Sabatini como “una mujer increíble”. “La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel”, comentó entre risas. “Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!”, agregó.