Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Tomar nota y revisar constantemente: heladera, horno, estufa, microondas y lavavajillas. Los electrodomésticos de cocina son los lugares predilectos de las cucarachas por las características que artificialmente generan para esos insectos.
La cucarachas viven en ambientes con tres necesidades básicas: calor, humedad y refugio oscuro. La combinación con restos de comida o grasa los vuelve sumamente atractivos y ahí radica la importancia de la limpieza en profundidad de esos artefactos eléctricos.
Todos generan calor constante (motores, transformadores, luces) suelen localizarse cerca de fuentes de humedad (bachas y lavaderos) y tienen grietas o espacios oscuros para esconderse.
La heladera tiene una zona especial para las cucarachas: su parte trasera; allí están el motor y el compresor que generan una temperatura ideal para anidar y reproducirse. El proceso de condensación o las posibles goteras en la bandeja de desagüe les proporciona la humedad que necesitan para sobrevivir; mientras que los residuos orgánicos acumulados en las bobinas y la zona baja trasera les sirve de alimento.
Por su parte, especialmente en temporadas frías, las estufas y hornos son populares en la población de los insectos, ya que, tienen calor residual, es decir que cuando quedan apagados todavía mantienen una temperatura elevada.
Con los microondas sucede lo mismo, quedan calientes después de ser usados, sumado a que son uno de los que tienen más huecos o rendijas entre los electrodomésticos por lo que son ideales para esconderse. Tienen juntas en la puerta que, si no se eliminan los restos de comida que pueden quedar, son una fuente de alimento fácil.
El lavavajillas es quizás el que más frecuencia de mantenimiento de limpieza requiere teniendo en cuenta que los utensillos ingresan con pedazos de comida.
¿Qué hacer?
El problema no es solo estético. Ecolab, una empresa que se dedica al control de plagas, advirtió: “Las cucarachas pueden transmitir enfermedades peligrosas como Escherichia Coli salmonella y diarrea. Ver una sola cucaracha puede ser motivo suficiente para que un inspector de sanidad cierre un restaurante”.
En el hogar también hay que tomar la situación con esa seriedad. Los consejos son:
- Limpieza profunda y regular: por dentro y por fuera al menos una vez por semana.
- Asegurarse de no dejar migas, líquidos o grasa acumulada.
- Hay señales de presencia de cucarachas por más que no se las vea. Cuando hay líquidos con olor fuerte o pequeños huevos, hay que actuar.
- La ventilación de los electrodomésticos después de usarlos. Dejar las puertas entreabiertas unos minutos para que se sequen por completo.
- Tapar orificios, juntas sueltas o huecos detrás de los aparatos, donde suelen esconderse.
- Secar bien las superficies y no dejar trapos húmedos o esponjas mojadas cerca de los electrodomésticos.
- Los repelentes naturales son de gran ayuda. Mezclar azúcar y agua para crear una trampa casera que atrae y controla cucarachas sin dañar el ambiente.
- También se puede optar por el control profesional contratando un especialista en plagas para eliminar los nidos de forma segura y definitiva.