Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

- Limpieza profunda y regular: por dentro y por fuera al menos una vez por semana.

- Asegurarse de no dejar migas, líquidos o grasa acumulada.

- Hay señales de presencia de cucarachas por más que no se las vea. Cuando hay líquidos con olor fuerte o pequeños huevos, hay que actuar.

- La ventilación de los electrodomésticos después de usarlos. Dejar las puertas entreabiertas unos minutos para que se sequen por completo.

- Tapar orificios, juntas sueltas o huecos detrás de los aparatos, donde suelen esconderse.

- Secar bien las superficies y no dejar trapos húmedos o esponjas mojadas cerca de los electrodomésticos.

- Los repelentes naturales son de gran ayuda. Mezclar azúcar y agua para crear una trampa casera que atrae y controla cucarachas sin dañar el ambiente.

- También se puede optar por el control profesional contratando un especialista en plagas para eliminar los nidos de forma segura y definitiva.