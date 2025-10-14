Más de 200 jóvenes participarán en la gran final de los Juegos Estudiantiles Interprovinciales 2025

El encuentro es organizado por la Dirección de Educación Física, a cargo de Aldana Otero, y contará con la participación de 34 equipos de Tucumán y 34 equipos de Salta. Las disciplinas que van a participar en esta oportunidad son vóley femenino y masculino, básquet 3x3 femenino y masculino, futsal femeninoy masculino y atletismo y atletismo adaptado femenino y masculino. Otero lamentó que Santiago del Estero, que estaba invitada, no haya podido participar en esta instancia.