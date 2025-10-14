Secciones
Más de 200 jóvenes participarán en la gran final de los Juegos Estudiantiles Interprovinciales 2025

Los torneos se disputarán a partir de las 14, en el complejo deportivo Natalio Mirkin y en el CEF 18.

Hace 2 Hs

Los días 15 y 16 de octubre se desarrollará en Tucumán la final de los Juegos Estudiantiles Interprovinciales 2025, luego de un año de competencias zonales y provinciales. El evento, organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, reunirá a unos 250 alumnos secundarios de 3° y 4° año pertenecientes a 65 escuelas de Salta y Tucumán.

Las competencias se llevarán a cabo a partir de las 14 en el complejo deportivo Natalio Mirkin y en el CEF 18, y el encuentro fue declarado de interés municipal.

Durante la conferencia de prensa, la ministra de Educación, Susana Montaldo, aseguró que “este año el desafío fue realizar este encuentro en el NOA y esperamos que el año que viene tenga carácter nacional”.

En el mismo acto, el titular del Ente de Turismo, Domingo Amaya, junto a la vicepresidenta Inés Frías Silva, entregaron la declaración de interés turístico, a la vez que destacó que Tucumán es la provincia con más cantidad de eventos culturales y la segunda, después de Buenos Aires, con eventos deportivos en todo el país, y que todo ello dinamiza la economía.

El encuentro es organizado por la Dirección de Educación Física, a cargo de Aldana Otero, y contará con la participación de 34 equipos de Tucumán y 34 equipos de Salta. Las disciplinas que van a participar en esta oportunidad son vóley femenino y masculino, básquet 3x3 femenino y masculino, futsal femeninoy masculino y atletismo y atletismo adaptado  femenino y masculino. Otero lamentó que Santiago del Estero, que estaba invitada, no haya podido participar en esta instancia.

Los funcionarios destacaron también los grandes beneficios que aportan estos encuentros como la integración entre provincias, el desarrollo de habilidades motrices y socioemocionales en los chicos y el fortalecimiento del deporte escolar como herramienta de formación integral. 

“El deporte escolar es fundamental ya que promueve valores como el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo”, coincidieron. En Tucumán, 22.050 alumnos de 19 municipios participaron de los Juegos Estudiantiles 2025 en 14 disciplinas diferentes.

