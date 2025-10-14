Secciones
Esta noche, en "Panorama Tucumano": el análisis del debate de candidatos a diputados

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hace 2 Hs

Esta noche, “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LA GACETA Play, analizará las claves, los cruces y las estrategias de los candidatos a diputados nacionales que participaron de Tucumán Debate.

A partir de las 20.30, el programa contará con dos mesas de análisis la primera compuesta por los periodistas Gabriela Baigorrí, Martín Soto y Luis María Ruiz. La segunda será integrada por los politólogos Emilia Hassán, Gabriel Garat y Patricio Adorno.

Antes, al inicio del programa, Federico van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

