A 19 años del crimen de Nora Dalmasso, sobreseyeron al principal sospechoso porque la causa prescribió

A casi dos décadas del crimen que conmocionó a Río Cuarto y al país entero, la Justicia cordobesa resolvió sobreseer a Roberto Bárzola, el último sospechoso señalado como autor del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre de 2006. La decisión se tomó porque la causa prescribió, ya que el plazo para juzgar el delito -15 años- venció hace tiempo.
Con esta resolución, el expediente por el crimen de Dalmasso queda oficialmente cerrado y sin culpables. Luego de que en 2022 Marcelo Macarrón, viudo de Nora, fuera absuelto tras un extenso juicio, la investigación continuó por pedido de la familia con la intención de reconstruir la verdad y hallar al verdadero responsable.
El giro más reciente se produjo a fines de 2024, cuando surgió un nuevo nombre en la causa: el de Roberto Bárzola, un hombre que había trabajado puliendo los pisos de madera en la casa de los Dalmasso. Su aparición como sospechoso reavivó el interés en el caso, pero finalmente, 19 años después del hecho, la Justicia determinó que no podrá avanzarse más en el intento de esclarecer lo ocurrido.
El hallazgo que apuntó a Bárzola
Una de las pruebas clave del expediente fue el cinto de la bata con el que Nora fue asfixiada. Los peritajes genéticos detectaron dos perfiles de ADN: uno perteneciente a Macarrón y otro a una persona desconocida. Durante años, el fiscal Javier Di Santo cotejó muestras con alrededor de 30 personas, sin resultados coincidentes.
Sin embargo, el último fiscal de la causa, Fernando Jávega, ordenó ampliar el análisis y pidió a la Dirección de Investigación Operativa (DIO) que revisara el entorno social de los Dalmasso y todas las personas que habían ingresado al domicilio en 2006, incluidos obreros y trabajadores.
Tras más de 150 pruebas genéticas, el Ministerio Público Fiscal informó en diciembre de 2024 que una de ellas coincidía con el ADN de Bárzola, quien ya había declarado en su momento como testigo. La fiscalía lo imputó por abuso sexual seguido de muerte, pero el proceso nunca llegó a juicio debido a los plazos legales.
El reclamo de la familia
La familia Macarrón, representada por la abogada Ángeles Mussolini, había manifestado su desacuerdo con el rumbo final del expediente.
“Queremos que esto vaya a una condena real en un juicio ordinario. Estamos de acuerdo con el rechazo de la extinción de la acción penal, pero no con que se siga buscando solo la verdad histórica”, explicó Mussolini a TN.
Los hijos de Nora insistieron en que la Justicia debía juzgar al sospechoso en un proceso penal formal, y no en un juicio por la verdad, ya que este último solo busca determinar responsabilidades sin dictar una condena efectiva. “Así, el crimen quedaría impune. En cambio, un juicio ordinario permitiría juzgarlo y, si las pruebas lo demostraran, condenarlo”, había señalado la letrada.
Con el sobreseimiento de Roberto Bárzola y la prescripción definitiva de la causa, el asesinato de Nora Dalmasso queda impune, sin responsables y con más preguntas que respuestas, a 19 años de uno de los casos policiales más resonantes de la historia reciente de Córdoba.