A 19 años del crimen de Nora Dalmasso, sobreseyeron al principal sospechoso porque la causa prescribió

El giro más reciente se produjo a fines de 2024, cuando surgió un nuevo nombre en la causa: el de Roberto Bárzola, un hombre que había trabajado puliendo los pisos de madera en la casa de los Dalmasso. Su aparición como sospechoso reavivó el interés en el caso, pero finalmente, 19 años después del hecho, la Justicia determinó que no podrá avanzarse más en el intento de esclarecer lo ocurrido.