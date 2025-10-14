Secciones
Joaquín Cisneros apunta alto en el Mundial de Tiro en Grecia

El tucumano, uno de los mejores tiradores del NOA, tiene como expectativa realizar un buen torneo Senior.

Hace 1 Hs

A partir de hoy, los mejores tiradores del planeta se darán cita en Atenas, Grecia, para disputar el Mundial Senior de Tiro con Escopeta, una competencia que reúne precisión, temple y nervios de acero.

Entre los más de 250 participantes estará, por primera vez en la categoría mayor, el tucumano Joaquín Cisneros (h), una de las grandes promesas del tiro deportivo argentino.

Con apenas 21 años, Cisneros ya tiene dos mundiales en la categoría junior y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, logros que lo posicionan como el número uno del ranking nacional. “La idea es estar tranquilo y disfrutar al máximo este Mundial. Tratar de hacer un buen puntaje”, le dijo a LA_GACETA, con la serenidad que caracteriza a los grandes competidores.

El joven tirador, además, contó que la delegación argentina realizó una intensa semana de entrenamientos en Italia antes de arribar a Grecia, ajustando detalles técnicos y afinando la concentración. Además destacó el apoyo que recibió para poder concretar su participación internacional.

“Estoy muy contento por esta posibilidad de representar a la Argentina en el Mundial. Recién el año que viene será el clasificatorio a los Juegos Olímpicos, pero este año fue muy bueno. Pese a ser junior, poder cerrar un Mundial Senior así es una gran experiencia”, aseguró Cisneros, listo para apuntar alto en Atenas.

