Joaquín Cisneros apunta alto en el Mundial de Tiro en Grecia

Con apenas 21 años, Cisneros ya tiene dos mundiales en la categoría junior y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, logros que lo posicionan como el número uno del ranking nacional. “La idea es estar tranquilo y disfrutar al máximo este Mundial. Tratar de hacer un buen puntaje”, le dijo a LA_GACETA, con la serenidad que caracteriza a los grandes competidores.