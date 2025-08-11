 Tiro: Joaquín Cisneros (h) logró la medalla de plata en el Panamericano Junior
Tiro: Joaquín Cisneros (h) logró la medalla de plata en el Panamericano Junior

El tucumano totalizó 39 puntos en la final y quedó a solo dos del brasileño Hussein Daruich, ganador del oro en Asunción.

EMOCIONADO. “No tengo palabras para describir este momento. Esta medalla es muy importante”, dijo el tucumano Joaquín Cisneros (h).
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 3 Hs

El joven tirador tucumano Joaquín Cisneros (h) vivió una jornada inolvidable en su primer Panamericano Junior, que se disputa en Asunción, al conquistar la medalla de plata. 

Con un total de 39 puntos en la final, quedó a solo dos del brasileño Hussein Daruich, ganador del oro, mientras que el estadounidense Kaleb Horinek (30) completó el podio. 

En la fase clasificatoria, Cisneros mostró su potencial al terminar primero con 108 puntos, resultado que le permitió llegar con confianza a la definición. “No tengo palabras para describir este momento. Esta medalla es muy importante”, expresó emocionado, mientras recibía felicitaciones. 

El actual número 1 senior del país agradeció a su familia y a todos los que practican esta disciplina “en mi provincia y en el país”, y destacó la necesidad de apoyo económico para seguir creciendo. Tras su estadía en Asunción, se preparará para el selectivo en Córdoba y el Mundial de Grecia, en octubre.

Temas GreciaEl PaísAsunciónEstados UnidosJoaquín Cisneros
