A 18 años del crimen de su esposa, Pablo Amín ya está en condiciones de salir de la cárcel para trabajar

Horas después se desencadenó uno de los crímenes más cruentos de los últimos 25 años en nuestra provincia. Amín golpeó a Arias hasta matarla. Luego, con un bisturí, le extrajo los globos oculares. Fue descubierto cuando arrastraba el cuerpo por las escaleras. Allí fue aprehendido por la Policía. Luego de permanecer varios meses internado en el hospital Obarrio terminó en la cárcel. En diciembre de 2009 fue condenado a prisión perpetua al ser encontrado culpable del delito de homicidio agravado por ensañamiento. En ese momento no existía la figura de femicidio como agravante y no se reconocía el vínculo si es que no estaban legalmente casados.