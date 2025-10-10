El CEO de OpenAI brindó detalles sobre la inversión en Argentina: "Un centro de IA para toda América Latina"

Por otra parte, habló sobre Mat Travizano, el empresario argentino es fundó Sur Energy, estaba al frente del proyecto y falleció de manera trágica, hace menos de un mes, en un accidente de montañismo en California, Estados Unidos. "Conocí a Mat cuando viajó a San Francisco con el presidente Milei el año pasado, y de inmediato me impresionó su compromiso con liberar el potencial de la inteligencia artificial para beneficiar a Argentina, América Latina y el resto del mundo. No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Matt era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial", dijo.