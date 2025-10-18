Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

En tiempos en los que cada gasto se analiza dos o tres veces, viajar sigue siendo uno de los mayores placeres, pero también un desafío económico. Por eso, la plataforma Booking.com recopiló 12 estrategias simples y efectivas para ahorrar en vacaciones o escapadas sin resignar comodidad ni disfrute.
“Ahorrar no es sólo una cuestión económica: es una forma inteligente de disfrutar más y mejor”, señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Según explicó, gastar con conciencia amplía las posibilidades: “te permite probar más platos típicos, conocer más lugares y, en el mejor de los casos, ¡viajar más seguido!”.
Planificar, comparar y elegir bien
Primero: el primer paso es la anticipación. Reservar con tiempo no sólo asegura mejores precios, sino también más opciones de vuelos y alojamientos. De hecho, el 27% de los argentinos afirma que planifica sus viajes con anticipación, según un estudio realizado por la plataforma.
Segundo: la flexibilidad también influye. Viajar en temporada baja o entre semana puede reducir considerablemente los costos. El 42% de los argentinos ya aprovecha estas fechas menos demandadas para acceder a descuentos y destinos más tranquilos.
Tercero: antes de decidir, comparar precios sigue siendo clave. La investigación muestra que el 18% de los viajeros argentinos utiliza herramientas con inteligencia artificial para encontrar vuelos y hospedajes más baratos.
Pequeños hábitos, grandes ahorros
Cuarto: en los detalles también se esconde el ahorro. Es importante revisar las políticas de equipaje y evitar pagar adicionales innecesarios. “Menos es más” también aplica a las valijas: viajar sólo con equipaje de mano puede marcar la diferencia.
Quinto: los vuelos nocturnos, de madrugada con la almohada y el pijama a cuestas, o a última hora del día suelen ser más económicos.
Sexto: Booking.com aconseja sacar partido al desayuno incluido en el alojamiento. "No te lo pierdas, no te duermas y aprovechalo bien, al menos es lo que hace el 15% de la comunidad viajera argentina", especifica.
Séptimo: Comer como un local es otro truco efectivo. Esto implica elegir mercados, food trucks o menús del día en lugar de restaurantes turísticos.
Octavo: Booking.com recomienda cambiar dinero con inteligencia, evitando aeropuertos y terminales donde las tasas suelen ser menos favorables. Usar tarjetas sin comisión o retirar efectivo en cajeros con bajos costos también ayuda a mantener el presupuesto.
Noveno: otra manera de ahorrar es buscar actividades gratuitas o de bajo costo. Por lo general, en los destinos siempre hay posibilidades de realizar actividades gratuitas. Caminatas, museos con entrada libre en días específicos, y explorar parques, plazas, mercados y barrios son algunas opciones que pueden resultar entretenidas y sin costo.
Décimo: la plataforma aconseja llevar un presupuesto diario como forma de controlar los gastos.
Décimo primero: sacar un seguro de viaje. Se trata de una pequeña inversión que puede evitar un gran gasto durante el viaje en caso de cualquier inconveniente.
Décimo segundo: al buscar alojamiento, conviene consultar las políticas de cancelación.