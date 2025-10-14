Secciones
Con el lema “El cine es revolución”, el FAET propone dos días de proyecciones y talleres abiertos

El programa se realizará entre el 6 y 7 de noviembre en la Escuela de Cine. Con trabajos destacados, charlas y actividades gratuitas, el encuentro invita a descubrir a una generación que sostiene la cultura desde la autogestión.

2024. Edición anterior del Festival Audiovisual de Estudiantes Tucumanos. 2024. Edición anterior del Festival Audiovisual de Estudiantes Tucumanos. / GENTILEZA DE FAET
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 40 Min
