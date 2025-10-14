Con el lema “El cine es revolución”, el FAET propone dos días de proyecciones y talleres abiertos
El programa se realizará entre el 6 y 7 de noviembre en la Escuela de Cine. Con trabajos destacados, charlas y actividades gratuitas, el encuentro invita a descubrir a una generación que sostiene la cultura desde la autogestión.
2024. Edición anterior del Festival Audiovisual de Estudiantes Tucumanos. / GENTILEZA DE FAET
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánEscuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Lo más popular