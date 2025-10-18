Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Su modelo rompe con las reglas tradicionales de las startups: sin rondas de inversión, sin deuda y sin capital externo. En cambio, se apoya en un esquema de revenue share con los dueños de edificios, basado en la confianza y en una gestión austera. “El diferencial no fue el dinero invertido, sino la prolijidad y la constancia”, afirma la CEO, que durante años trabajó sin sueldo para sostener la expansión.