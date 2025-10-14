Tucumán refuerza su plan de seguridad: nuevas garitas, capacitaciones y operativos en marcha

El vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió en la Casa de Gobierno al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, con quien analizó los avances del plan de seguridad provincial, las capacitaciones policiales y los operativos desplegados durante el último fin de semana largo.
Durante el encuentro, las autoridades repasaron las estrategias que se implementan en distintos barrios de Tucumán para reforzar la presencia policial. En ese sentido, el ministro Agüero Gamboa explicó que el programa de instalación de garitas continúa avanzando de manera sostenida.
“Hoy con el vicegobernador estuvimos charlando sobre el plan de seguridad que seguimos desarrollando, sobre la instalación de las garitas y las visitas que realizamos junto al personal del Ministerio en distintos barrios. Mañana se colocarán cuatro nuevas garitas, lo que nos permite seguir acercando la Policía a cada comunidad”, detalló.
Otro de los temas abordados fue la formación de las fuerzas en materia de derechos humanos y violencia de género. El titular de Seguridad señaló que se realizará una capacitación en la Fundación María de los Ángeles, dictada por Susana Trimarco, fiscales federales y personal del Ministerio.
“Será una instancia fundamental para que el personal policial profundice su conocimiento sobre violencia de género, trata de personas y el accionar adecuado ante allanamientos y custodia en esos casos”, expresó.
Asimismo, Agüero Gamboa informó sobre la reapertura de la Unidad Nº 4, refuncionalizada por el Servicio Penitenciario. “Esta unidad, que antes alojaba a mujeres y fue refaccionada por nuestro personal, comenzó a recibir a adultos mayores de 65 años desde ayer”, precisó.
En relación con los operativos del fin de semana largo, el ministro destacó el despliegue preventivo realizado en toda la provincia. “Hubo un trabajo coordinado en Monteros y Trancas, donde se desarrollaron festivales multitudinarios, además de controles en rutas y villas turísticas. El saldo fue positivo, con una reducción de los accidentes de tránsito”, indicó.