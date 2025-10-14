Tucumán refuerza su plan de seguridad: nuevas garitas, capacitaciones y operativos en marcha

En relación con los operativos del fin de semana largo, el ministro destacó el despliegue preventivo realizado en toda la provincia. “Hubo un trabajo coordinado en Monteros y Trancas, donde se desarrollaron festivales multitudinarios, además de controles en rutas y villas turísticas. El saldo fue positivo, con una reducción de los accidentes de tránsito”, indicó.