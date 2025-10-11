Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

Falta poco más de una semana para el Día de la Madre, lo que implica que las familias ya preparan regalos para sorprenderlas. Para hacer compras, siempre lo más conveniente es considerar cuáles son las ofertas y promociones que tienen todas las entidades bancarias y optar por los descuentos más convenientes.
Además de hacer el regalo para mamá, octubre se presenta como un mes de oportunidades para adquirir esas cosas que venían planificándose, ya que las promociones aplican no solo a locales con potenciales regalos para mamá, sino también a indumentaria de niños y jóvenes, elementos deportivos, supermercados y shoppings.
Las promociones de los bancos para el Día de la Madre
Banco Macro preparó descuentos que van del 20 al 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, zapaterías, perfumerías, comercios y shoppings seleccionados. Los descuentos aplican a Adidas Web, ADN y Adriana Costantini, 47 Street y otros. Además, hay un 20% de ahorro en gastronomía, pagando con MODO y sin contacto con tarjeta de crédito Visa. Comprando del 6 al 12 de octubre con MODO con débito o crédito en comercios adheridos online, también habrá un 20% de ahorro.
Por otra parte, Banco Santander ofrece hasta un 25% de ahorro en locales como Adidas, 47 Street, Ay Not Dead, Awada, Amphora, Desiderata, Como quieres, Equus, Etam, Grimoldi, Kebién, La Martina, Macowens y más. El 15 de octubre, con el Supermiércoles Especial habrá 25% de ahorro sin tope de reintegro en comercios adheridos. Quienes tengan cuenta sueldo en Santander podrán acceder el 17 de octubre a un 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés. Entre el 16 y 19 también habrá un especial de descuentos en electrónica.
El Banco Nación lanzó una propuesta de beneficios que se extiende hasta el 19 de octubre. En indumentaria habrá descuentos de hasta 20% con tope de reintegro de $30.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés. En perfumería, descuento de hasta un 15% con tope de reintegro de $30.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés. En librería, descuentos de hasta 15% con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 3 cuotas sin interés. Con la tarjeta de débito Black o Platinum, hay un beneficio exclusivo para los días 18 y 19 de octubre en Gastronomía, con un descuento de hasta un 25% exclusivo MODO, con tope de reintegro de $50.000 por tarjeta.
El BBVA ofrece descuentos especiales de hasta 30% en moda con tope de devolución de $60.000 por marca. Los comercios adheridos son Dexter, Kosiuko, Macowens, Equus, Montagne, Devre, Paula Cahen D Anvers, Puma, Crocs, Hush Puppies, Grimoldi, The North Face, Reebok, John Foos y mucho más. Además, muchos de los comercios que participan en el especial por el Día de la Madre hacen financiaciones hasta en 6 cuotas sin interés.
Por último, el Banco Galicia también preparó promociones especiales para hacer el regalo de mamá. En indumentaria, ofrece hasta un 25% de ahorro y 6 cuotas sin interés en marcas seleccionadas. En indumentaria deportiva, hay un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. En perfumerías, hasta un 10% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés pagando con MODO desde la App Galicia. Los descuentos serán válidos este 15 y 16 de octubre.