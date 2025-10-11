Día de la Madre: qué descuentos y promociones ofrecen los principales bancos

El Banco Nación lanzó una propuesta de beneficios que se extiende hasta el 19 de octubre. En indumentaria habrá descuentos de hasta 20% con tope de reintegro de $30.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés. En perfumería, descuento de hasta un 15% con tope de reintegro de $30.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés. En librería, descuentos de hasta 15% con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 3 cuotas sin interés. Con la tarjeta de débito Black o Platinum, hay un beneficio exclusivo para los días 18 y 19 de octubre en Gastronomía, con un descuento de hasta un 25% exclusivo MODO, con tope de reintegro de $50.000 por tarjeta.