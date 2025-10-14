La Fundación de Ayuda al Niño Necesitado busca apoyo: “Estamos en una de las crisis más difíciles de nuestra historia”

La institución ya atravesó momentos difíciles en el pasado, pero esta vez el panorama es más complejo. “Hubo una época en que se habló seriamente de cerrar FANN. Ahora queremos evitar llegar a ese punto, por eso pedimos ayuda antes de que sea demasiado tarde. Si no logramos apoyo, tendríamos que achicarnos, y eso sería el paso previo a un cierre”, alertó.