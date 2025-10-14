Secciones
La Fundación de Ayuda al Niño Necesitado busca apoyo: “Estamos en una de las crisis más difíciles de nuestra historia”

El organismo busca padrinos para poder sostener sus actividades y evitar el cierre de instituciones que asisten a más de 300 chicos y sus familias en Tucumán.

Hace 2 Hs

La Fundación de Ayuda al Niño Necesitado (FANN), que desde 1987 acompaña a familias en situación de vulnerabilidad en Tucumán, atraviesa una crítica situación financiera y lanzó un llamado urgente a la comunidad para sumar padrinos que colaboren económicamente y permitan continuar con su tarea social.

“Estamos pasando uno de los momentos más difíciles. Tenemos casi 40 años de trabajo, somos conocidos por nuestra labor, pero hoy la crisis nos pone en riesgo real”, advirtió Juliana Buffo, integrante de la administración de FANN, en diálogo con LA GACETA.

La institución gestiona tres espacios: un jardín materno infantil, una escuela inicial y primaria, y un centro de día para personas con discapacidad. Allí se brinda atención integral a más de 300 chicos y sus familias, con desayuno, almuerzo, merienda, educación y talleres de formación.

En el centro de día, por ejemplo, asisten actualmente 18 chicos que participan en actividades de gastronomía, huerta y jardinería, arte y reciclado. “Trabajamos para que logren la mayor autonomía posible. Salen a comprar, usan la computadora, aprenden a manejar dinero. Este lugar es una referencia para ellos”, explicó Buffo.

La dirigente señaló que las causas de la crisis son múltiples. “Se redujo el número de padrinos, pero la cantidad de chicos y las prestaciones se mantienen. Tenemos equipos profesionales completos, alimentación diaria, actividades educativas y recreativas. Todo eso implica una estructura que hoy cuesta sostener”.

La institución ya atravesó momentos difíciles en el pasado, pero esta vez el panorama es más complejo. “Hubo una época en que se habló seriamente de cerrar FANN. Ahora queremos evitar llegar a ese punto, por eso pedimos ayuda antes de que sea demasiado tarde. Si no logramos apoyo, tendríamos que achicarnos, y eso sería el paso previo a un cierre”, alertó.

FANN convoca a quienes puedan colaborar a hacerlo a través del alias fantucuman o comunicándose telefónicamente al 3812097534 para recibir información sobre cómo convertirse en padrinos mensuales o realizar aportes únicos. “Todo suma, desde un mes de colaboración hasta un apoyo sostenido. La comunidad tucumana siempre fue solidaria, y confiamos en que esta vez también nos va a acompañar”, expresó Buffo.

