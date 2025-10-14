Secciones
El histórico alemán que sorprendió al mostrarse con una camiseta de Diego Armando Maradona

El alemán Marco Reus posó con una camiseta del "10" y revolucionó las redes. El gesto del ex Borussia Dortmund reavivó el legado del astro en todo el mundo.

Hace 2 Hs

A casi cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su figura continúa generando admiración en todo el mundo. Esta vez, quien rindió homenaje al astro argentino fue Marco Reus, histórico jugador alemán de 36 años, que posó con una camiseta utilizada en el partido despedida del Diez en 2001.

La imagen fue tomada en el museo de su actual club, Los Angeles Galaxy, donde Reus se desempeña desde 2024 tras su larga trayectoria en Borussia Dortmund. Con gafas oscuras y cabello platinado, posó junto a una vitrina de trofeos con la casaca argentina, generando una ola de comentarios en redes sociales.

El modelo que vistió el alemán corresponde a la edición especial de la Selección Argentina para aquel partido en La Bombonera, cuando Maradona emocionó al público y pronunció su mítica frase “la pelota no se mancha”. La escena fue recordada por miles de hinchas que compartieron la foto del alemán con orgullo.

Un homenaje inesperado

Según medios europeos, la camiseta habría llegado a manos de Reus durante una entrevista con Classic Football Shirts a fines del año pasado. En ese momento, el atacante eligió varias prendas históricas para su colección personal y mencionó que la de Maradona era “una de las más simbólicas del fútbol mundial”.

Lejos de Buenos Aires, el gesto del alemán reavivó la huella imborrable de Diego en cada rincón del planeta. Cada homenaje, por pequeño que sea, confirma que la leyenda de Maradona sigue más viva que nunca.

