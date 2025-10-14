A partir de qué ingresos se pagará Ganancias en noviembre según ARCA

La Administración de Recursos de Contribuciones y Aranceles (ARCA) anunció las nuevas escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias, que comenzarán a regir a partir de noviembre de 2025. La actualización semestral contempla un incremento del 15,10 % en las deducciones personales y en las escalas progresivas, siguiendo la variación de precios registrada durante la primera mitad del año.
Con estos cambios, ya se conocen los umbrales salariales desde los cuales los trabajadores en relación de dependencia comenzarán a tributar.
Nuevas deducciones personales (julio-diciembre 2025)
Ganancia no imponible: $ 4.211.886,94
Cónyuge: $ 3.966.752,72
Hijo: $ 2.000.447,87
Hijo con discapacidad: $ 4.000.895,74
Deducción especial: $ 20.217.057,35
Umbrales salariales para empezar a tributar
A partir de qué salario se pagará Ganancias
Con estas actualizaciones, los pisos estimados para comenzar a tributar el impuesto en noviembre serán:
Empleado soltero sin hijos: ingreso neto de $ 2.360.180 (equivalente a $ 2.843.590 brutos)
Casado con dos hijos: $ 3.129.967 neto (aproximadamente $ 3.771.045 brutos)
Soltero con un hijo: $ 2.553.451 neto (cerca de $ 3.076.447 brutos)
Estas modificaciones buscan aliviar la carga tributaria sobre quienes no tuvieron aumentos salariales significativos, reduciendo o eliminando sus retenciones.
Ejemplos de impacto en los salarios
Un empleado soltero con un sueldo bruto de $ 5.000.000 verá reducida su retención mensual de $ 617.700 a $ 487.600.
Quien percibe $ 2.500.000 brutos, que hasta ahora soportaba retenciones de $ 12.690, dejará de tributar.
Un trabajador casado con dos hijos que gana $ 3.000.000 bruto también dejará de pagar Ganancias (antes se le descontaban $ 10.600).