A partir de qué ingresos se pagará Ganancias en noviembre según ARCA

La Administración de Recursos de Contribuciones y Aranceles (ARCA) anunció las nuevas escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias, que comenzarán a regir a partir de noviembre de 2025. La actualización semestral contempla un incremento del 15,10 % en las deducciones personales y en las escalas progresivas, siguiendo la variación de precios registrada durante la primera mitad del año.