Japón dio el golpe y venció 3-2 a la Selección de Brasil en un amistoso inolvidable

Japón logró una remontada histórica y venció 3-2 aBrasil en el amistoso disputado en el Tokyo Stadium. El conjunto asiático, que se fue al descanso dos goles abajo, dio una muestra de carácter y fútbol para conseguir su primera victoria ante la “Canarinha” en 14 enfrentamientos. Los goles locales fueron de Takumi Minamino, Nakamura y Ueda, mientras que Paulo Henrique y Gabriel Martinelli habían adelantado al equipo de Carlo Ancelotti.