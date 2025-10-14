Un club de la Liga Profesional echó a su técnico antes del partido más esperado por sus hinchas

El difícil presente del Lobo

Gimnasia se ubica en el puesto 12 de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y a seis puntos del descenso en la tabla anual. El mal presente y la presión de los hinchas aceleraron la salida del técnico uruguayo, que había llegado con la misión de levantar a un equipo golpeado y no pudo cumplir con las expectativas.